Довбика согласились продать в клуб, любящий играть с россиянами
Итальянская "Рома" хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика. Футболиста предлагают клубам из разных чемпионатов.
Паблик Mekteb-i Gala сообщил, что "Рома" уже договорилась о трансфере Довбика.
Довбик уедет в более слабый чемпионат
По информации источника, "Рома" предложила Довбика турецкому "Фенербахче" и получила согласие. Клуб из Стамбула согласовал условия сделки с римлянами, однако сам футболист пока не спешит с окончательным решением.
Довбик ожидает возможных предложений из английской Премьер-лиги, поэтому взял паузу, приостановив переговоры с "Фенербахче".
Таким образом, дальнейшая судьба украинского форварда зависит от активности клубов АПЛ. Если конкретных предложений из Англии не поступит, турецкий вариант может снова стать для него приоритетным. Однако на горизонте у Довбика также есть "Наполи" и "Бетис".
Отметим, что "Фенербахче" после начала полномасштабного вторжения в Украину посещал Россию, играл с российскими клубами, а его фанаты надевали маски с лицом Путина на матчах против "Динамо".
