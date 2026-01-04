Видео
Главная Спорт Довбика согласились продать в клуб, любящий играть с россиянами

Довбика согласились продать в клуб, любящий играть с россиянами

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:59
Рома договорилась продать Довбика в Фенербахче
Артем Довбик. Фото: Reuters

Итальянская "Рома" хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика. Футболиста предлагают клубам из разных чемпионатов.

Паблик Mekteb-i Gala сообщил, что "Рома" уже договорилась о трансфере Довбика.

Артем Довбик
Довбик уедет в более слабый чемпионат

По информации источника, "Рома" предложила Довбика турецкому "Фенербахче" и получила согласие. Клуб из Стамбула согласовал условия сделки с римлянами, однако сам футболист пока не спешит с окончательным решением.

Довбик ожидает возможных предложений из английской Премьер-лиги, поэтому взял паузу, приостановив переговоры с "Фенербахче".

Таким образом, дальнейшая судьба украинского форварда зависит от активности клубов АПЛ. Если конкретных предложений из Англии не поступит, турецкий вариант может снова стать для него приоритетным. Однако на горизонте у Довбика также есть "Наполи" и "Бетис".

Отметим, что "Фенербахче" после начала полномасштабного вторжения в Украину посещал Россию, играл с российскими клубами, а его фанаты надевали маски с лицом Путина на матчах против "Динамо".

Напомним, мадридский "Реал" готов в январе существенно переплатить за игрока "Ливерпуля".

У главного тренер "Реала" Хаби Алонсо есть три матча на исправление игры команды.

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Фенербахче украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
