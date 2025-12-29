Відео
Головна Спорт Відомий клуб погодився на трансфер Довбика

Відомий клуб погодився на трансфер Довбика

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 08:15
Вест Хем став фаворитом у боротьбі за трансфер Довбика
Артем Довбик. Фото: Reuters

Римська "Рома" продовжує шукати нову команду для українського нападника Артема Довбика. Спершу гравця пропонували іспанським клубам, а наразі взялися й за АПЛ.

Саме англійський клуб найближче до трансферу Довбика, повідомив портал Get Italian Football News.

Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Куди перейде Довбик

За інформацією джерела, головним претендентом на українського форварда наразі є лондонський "Вест Гем".

Італійське видання зазначає, що саме англійський клуб має найкращі шанси в боротьбі за 28-річного нападника. Інтерес до Артема Довбика також проявляє "Евертон", однак його позиції в переговорах оцінюють як менш переконливі. На боці "ірисок" — спільні власники з "Ромою", проте мерсисайдці наполягають на обмінному форматі угоди, тоді як "Вест Гем" готовий запропонувати повноцінний грошовий трансфер.

У "Ромі" не виключають можливості продажу українського футболіста та готові розглядати відповідні пропозиції. Остаточне рішення залежатиме від фінансових умов і конкретної структури угоди.

У поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі.

Ринкова вартість нападника, за даними Transfermarkt, становить близько 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше визначився наступний суперник Олександра Усика.

Через Олександра Шовковського власники київського "Динамо" сварилися навіть з колишніми гравцями клубу.

футбол Артем Довбик Футбол трансфери Вест Хем українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
