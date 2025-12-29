Видео
Известный клуб согласился на трансфер Довбика

Известный клуб согласился на трансфер Довбика

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 08:15
Вест Хэм стал фаворитом в борьбе за трансфер Довбика
Артем Довбик. Фото: Reuters

Римская "Рома" продолжает искать новую команду для украинского нападающего Артема Довбика. Сначала игрока предлагали испанским клубам, а сейчас взялись и за АПЛ.

Именно английский клуб ближе всего к трансферу Довбика, сообщил портал Get Italian Football News.

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Куда перейдет Довбик

По информации источника, главным претендентом на украинского форварда сейчас является лондонский "Вест Хэм".

Итальянское издание отмечает, что именно английский клуб имеет лучшие шансы в борьбе за 28-летнего нападающего. Интерес к Артему Довбику также проявляет "Эвертон", однако его позиции в переговорах оценивают как менее убедительные. На стороне "ирисок" — общие владельцы с "Ромой", однако мерсисайдцы настаивают на обменном формате сделки, тогда как "Вест Хэм" готов предложить полноценный денежный трансфер.

В "Роме" не исключают возможности продажи украинского футболиста и готовы рассматривать соответствующие предложения. Окончательное решение будет зависеть от финансовых условий и конкретной структуры сделки.

В текущем сезоне Довбик провел 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Рыночная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, составляет около 25 миллионов евро.

Напомним, ранее определился следующий соперник Александра Усика.

Из-за Александра Шовковского владельцы киевского "Динамо" ссорились даже с бывшими игроками клуба.

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Вест Хэм украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
