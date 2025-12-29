Вест Хэм стал фаворитом в борьбе за трансфер Довбика

Артем Довбик. Фото: Reuters

Римская "Рома" продолжает искать новую команду для украинского нападающего Артема Довбика. Сначала игрока предлагали испанским клубам, а сейчас взялись и за АПЛ.

Именно английский клуб ближе всего к трансферу Довбика, сообщил портал Get Italian Football News.

Куда перейдет Довбик

По информации источника, главным претендентом на украинского форварда сейчас является лондонский "Вест Хэм".

Итальянское издание отмечает, что именно английский клуб имеет лучшие шансы в борьбе за 28-летнего нападающего. Интерес к Артему Довбику также проявляет "Эвертон", однако его позиции в переговорах оценивают как менее убедительные. На стороне "ирисок" — общие владельцы с "Ромой", однако мерсисайдцы настаивают на обменном формате сделки, тогда как "Вест Хэм" готов предложить полноценный денежный трансфер.

В "Роме" не исключают возможности продажи украинского футболиста и готовы рассматривать соответствующие предложения. Окончательное решение будет зависеть от финансовых условий и конкретной структуры сделки.

В текущем сезоне Довбик провел 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Рыночная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, составляет около 25 миллионов евро.

