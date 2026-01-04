Реал не знає, коли Мбаппе повернеться на поле — що сказав Алонсо

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" кадрові проблеми перед відновленням матчів чемпіонату. Головна зірка Кіліан Мбаппе останні тижні грав з травмою і наразі не може навіть тренуватися.

Про ситуацію з Мбаппе висловився головний тренер "Реалу" Хабі Алонсо, передає пресслужба клубу.

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У "Реалу" поки немає хороших новин про стан Мбаппе

Головний тренер мадридського "Реала" розповів, що в клубі діють відповідно до заздалегідь визначеного плану відновлення. Ключовим фактором залишається фізичне самопочуття футболіста, а конкретні терміни його повернення наразі назвати складно.

Алонсо наголосив, що детальнішу інформацію щодо ситуації з Мбаппе він зможе надати на наступній передматчевій пресконференції. При цьому, в клубі підкреслюють, що процес реабілітації перебуває під постійним контролем, а головна мета — забезпечити максимально безпечне та своєчасне повернення футболіста до гри.

"Реал" 4 січня проведе матч Ла Ліги проти "Бетіса". Після цього мадридцям належить щонайменше один поєдинок у Суперкубку Іспанії — у півфіналі проти "Атлетико".

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у Мбаппе діагностовано травму коліна.

