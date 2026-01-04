Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хабі Алонсо озвучив невтішні новини щодо травми Мбаппе

Хабі Алонсо озвучив невтішні новини щодо травми Мбаппе

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 16:33
Реал не знає, коли Мбаппе повернеться на поле — що сказав Алонсо
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" кадрові проблеми перед відновленням матчів чемпіонату. Головна зірка Кіліан Мбаппе останні тижні грав з травмою і наразі не може навіть тренуватися.

Про ситуацію з Мбаппе висловився головний тренер "Реалу" Хабі Алонсо, передає пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:
Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У "Реалу" поки немає хороших новин про стан Мбаппе

Головний тренер мадридського "Реала" розповів, що в клубі діють відповідно до заздалегідь визначеного плану відновлення. Ключовим фактором залишається фізичне самопочуття футболіста, а конкретні терміни його повернення наразі назвати складно.

Алонсо наголосив, що детальнішу інформацію щодо ситуації з Мбаппе він зможе надати на наступній передматчевій пресконференції. При цьому, в клубі підкреслюють, що процес реабілітації перебуває під постійним контролем, а головна мета — забезпечити максимально безпечне та своєчасне повернення футболіста до гри.

"Реал" 4 січня проведе матч Ла Ліги проти "Бетіса". Після цього мадридцям належить щонайменше один поєдинок у Суперкубку Іспанії — у півфіналі проти "Атлетико".

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що у Мбаппе діагностовано травму коліна.

Нагадаємо, мадридський "Реал" планує купити за 120 млн чинного чемпіона Англії.

Перед Алонсо поставили ультиматум, невиконання якого коштуватиме йому роботи.

футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Хабі Алонсо травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації