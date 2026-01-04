Реал не знает, когда Мбаппе вернется на поле — что сказал Алонсо

Хаби Алонсо. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" кадровые проблемы перед возобновлением матчей чемпионата. Главная звезда Килиан Мбаппе последние недели играл с травмой и сейчас не может даже тренироваться.

О ситуации с Мбаппе высказался главный тренер "Реала" Хаби Алонсо, передает пресс-служба клуба.

Главный тренер мадридского "Реала" рассказал, что в клубе действуют в соответствии с заранее определенным планом восстановления. Ключевым фактором остается физическое самочувствие футболиста, а конкретные сроки его возвращения пока назвать сложно.

Алонсо отметил, что более подробную информацию о ситуации с Мбаппе он сможет предоставить на следующей предматчевой пресс-конференции. При этом, в клубе подчеркивают, что процесс реабилитации находится под постоянным контролем, а главная цель — обеспечить максимально безопасное и своевременное возвращение футболиста к игре.

"Реал" 4 января проведет матч Ла Лиги против "Бетиса". После этого мадридцам предстоит как минимум один поединок в Суперкубке Испании — в полуфинале против "Атлетико".

Отметим, что ранее сообщалось, что у Мбаппе диагностирована травма колена.

