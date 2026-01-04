Видео
Главная Спорт Хаби Алонсо озвучил неутешительные новости о травме Мбаппе

Хаби Алонсо озвучил неутешительные новости о травме Мбаппе

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 16:33
Реал не знает, когда Мбаппе вернется на поле — что сказал Алонсо
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" кадровые проблемы перед возобновлением матчей чемпионата. Главная звезда Килиан Мбаппе последние недели играл с травмой и сейчас не может даже тренироваться.

О ситуации с Мбаппе высказался главный тренер "Реала" Хаби Алонсо, передает пресс-служба клуба.

Читайте также:
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

У "Реала" пока нет хороших новостей о состоянии Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" рассказал, что в клубе действуют в соответствии с заранее определенным планом восстановления. Ключевым фактором остается физическое самочувствие футболиста, а конкретные сроки его возвращения пока назвать сложно.

Алонсо отметил, что более подробную информацию о ситуации с Мбаппе он сможет предоставить на следующей предматчевой пресс-конференции. При этом, в клубе подчеркивают, что процесс реабилитации находится под постоянным контролем, а главная цель — обеспечить максимально безопасное и своевременное возвращение футболиста к игре.

"Реал" 4 января проведет матч Ла Лиги против "Бетиса". После этого мадридцам предстоит как минимум один поединок в Суперкубке Испании — в полуфинале против "Атлетико".

Отметим, что ранее сообщалось, что у Мбаппе диагностирована травма колена.

Напомним, мадридский "Реал" планирует купить за 120 млн действующего чемпиона Англии.

Перед Алонсо поставили ультиматум, невыполнение которого будет стоить ему работы.

футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Хаби Алонсо травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
