Україна
Мбаппе зіграв в останніх чотирьох матчах попри сильний біль

Мбаппе зіграв в останніх чотирьох матчах попри сильний біль

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 20:36
Кіліан Мбаппе вибув на три тижні — що з французом
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Французький вінгер "Реалу" Кіліан Мбаппе цього сезону є найкращим гравцем команди з великим відривом. При цьому, не в усіх матчах він був в актуальній формі.

Про проблеми Мбаппе в останніх чотирьох матчах повідомив портал L’Équipe.

Читайте також:
Килиан Мбаппе
У Мбаппе проблеми зі здоров'ям

У французького нападника виявили проблеми зі здоров’ям після серії матчів за "Реал".

Джерела повідомили, що футболіст виходив на поле, маючи розтягнення зв’язок лівого коліна. Спершу Мбаппе не вважав ушкодження серйозним і не акцентував на ньому увагу, однак з часом стало очевидно, що травма впливає на його ігрові якості. Зокрема, форвард відчував дискомфорт під час прискорень і не міг діяти на звичному для себе швидкісному рівні.

Після цих матчів МРТ виявило у Мбаппе пошкодження зв'язок коліна, через що він вибув з тренувального процесу на три тижні.

Мбаппе цього сезону забив 30 м'ячів у 27 матчах за "Реал".

Нагадаємо, президента "Барселони" Лапорту звинуватили в шахрайстві.

Британського боксера Ентоні Джошуа після смертельної автотрощі підтримав українець Володимир Кличко.

футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
