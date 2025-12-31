Видео
Мбаппе сыграл в последних четырех матчах несмотря на сильную боль

Дата публикации 31 декабря 2025 20:36
Килиан Мбаппе выбыл на три недели - что с французом
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Французский вингер "Реала" Килиан Мбаппе в этом сезоне является лучшим игроком команды с большим отрывом. При этом, не во всех матчах он был в актуальной форме.

О проблемах Мбаппе в последних четырех матчах сообщил портал L'Équipe.

Читайте также:
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

У Мбаппе проблемы со здоровьем

У французского нападающего обнаружили проблемы со здоровьем после серии матчей за "Реал".

Источники сообщили, что футболист выходил на поле, имея растяжение связок левого колена. Сначала Мбаппе не считал повреждение серьезным и не акцентировал на нем внимание, однако со временем стало очевидно, что травма влияет на его игровые качества. В частности, форвард испытывал дискомфорт во время ускорений и не мог действовать на привычном для себя скоростном уровне.

После этих матчей МРТ выявило у Мбаппе повреждение связок колена, из-за чего он выбыл из тренировочного процесса на три недели.

Мбаппе в этом сезоне забил 30 мячей в 27 матчах за "Реал".

Напомним, президента "Барселоны" Лапорту обвинили в мошенничестве.

Британского боксера Энтони Джошуа после смертельной автокатастрофы поддержал украинец Владимир Кличко.

футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Испанская Ла Лига травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
