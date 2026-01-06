Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал устроит распродажу и избавится от Лунина

Реал устроит распродажу и избавится от Лунина

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 17:31
Реал продаст Лунина и еще восемь игроков — список
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

В первый месяц 2026 года мадридский "Реал" может кардинально изменить состав. Испанский клуб готов продать сразу девять известных футболистов. 

В этом списке оказался и украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает Marca

Реклама
Читайте также:

Во время сезона 2025/2026 "Реал" собирается изменить состав. Мадридский клуб готов продать сразу девять футболистов. Некоторые из них не нужны главному тренеру Хаби Алонсо, остальные будут использованы в торгах с другими клубами для усиления состава "бланкос".  

Андрей Лунин
Андрей Лунин с болельщиками. Фото: instagram.com/realmadrid/

Кого хочет продать Флорентино Перес 

Президент "Реала" готов отказаться от услуг второго вратаря команды Андрея Лунина, который в нынешнем сезоне провел только два матча и пропустил в свои ворота пять голов. Мадридский клуб хочет получить за украинца 15 млн евро. В услугах Лунина заинтересованы команды из Испании и Италии. 

Также "Реал" готов расстаться с опытными защитниками Давидом Алабой и Антонию Рюдигером. Помимо этого, столичный клуб могут покинуть Фран Гарсия, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Родриго, Браим Диас и Гонсало Гарсия. 

Напомним, олимпийская чемпионка из Украины высказалась о запрете русскоязычной музыки во время войны. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировал скандалы в 14-м сезоне популярного шоу "Холостяк". 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации