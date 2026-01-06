Реал продаст Лунина и еще восемь игроков — список

Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

В первый месяц 2026 года мадридский "Реал" может кардинально изменить состав. Испанский клуб готов продать сразу девять известных футболистов.

В этом списке оказался и украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает Marca.

Во время сезона 2025/2026 "Реал" собирается изменить состав. Мадридский клуб готов продать сразу девять футболистов. Некоторые из них не нужны главному тренеру Хаби Алонсо, остальные будут использованы в торгах с другими клубами для усиления состава "бланкос".

Андрей Лунин с болельщиками. Фото: instagram.com/realmadrid/

Кого хочет продать Флорентино Перес

Президент "Реала" готов отказаться от услуг второго вратаря команды Андрея Лунина, который в нынешнем сезоне провел только два матча и пропустил в свои ворота пять голов. Мадридский клуб хочет получить за украинца 15 млн евро. В услугах Лунина заинтересованы команды из Испании и Италии.

Также "Реал" готов расстаться с опытными защитниками Давидом Алабой и Антонию Рюдигером. Помимо этого, столичный клуб могут покинуть Фран Гарсия, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Родриго, Браим Диас и Гонсало Гарсия.

