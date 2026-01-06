Магучих поделилась мнением о запрете российской музыки в Украине

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: Joosep Martinson/Getty Images for European Athletics

В Украине могут начать блокировать российских музыкальных исполнителей на стриминговых платформах. Легкоатлетка Ярослава Магучих честно ответила на вопрос о том, как относится к этой инициативе.

Магучих объяснила, почему поддерживает украинских музыкантов в интервью "Спорт-Экспресс".

Олимпийская чемпионка призналась, что не слушает музыку во время выступлений. Ярослава Магучих настраивается на прыжки другими способами, предпочитая включать треки только дома.

Ярослава Магучих после прыжка. Фото: Tim Clayton/Getty Images

Что Магучих думает о запрете российской музыки

В Верховной Раде Украины работают над поиском вариантов для блокировки российского контента, в частности музыки, на стриминговых платформах. Это решение должен принять Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ярослава Магучих считает такую инициативу правильной с учетом того факта, что Украина уже несколько лет отбивается от полномасштабного наступления РФ. К тому же, существует альтернатива российским музыкантам. И это не только мировые звезды, но и отечественные исполнители.

"Много украинских исполнителей, которые исполняют хорошие песни. Насколько я знаю, все наши певцы стараются петь именно на украинском языке. И это очень здорово", — заявила Магучих.

