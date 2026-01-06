Видео
Главная Спорт Вернидуб заберет в Нефтчи талантливого украинского игрока

Вернидуб заберет в Нефтчи талантливого украинского игрока

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 14:31
Вернидуб пригласит в Нефтчи одного из лидеров Руха
Денис Пидгурский празднует гол. Фото: instagram.com/denispidgurski_15/

Руководство клуба "Нефтчи" из Азербайджана может сделать предложение о трансфере одного из игроков львовского "Руха". В таком переходе заинтересован главный тренер "нефтяников" Юрий Вернидуб

Азербайджанский клуб претендует на Дениса Пидгурского, сообщает Telegram-канал "Inside UPL". 

Читайте также:

В конце 2025 года украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил азербайджанскую команду "Нефтчи". Он продолжает формировать состав "нефтяников" перед тем, как попытаться вернуть их в список претендентов на чемпионский титул национального первенства. Одним из новичков команды может стать футболист молодежной сборной Украины.  

Денис Пидгурский
Денис Пидгурский во время тренировки. Фото: instagram.com/denispidgurski_15/

Кто такой Денис Пидгурский 

Воспитанник львовского футбола начинал карьеру в местных "Карпатах", после чего в 2021-м году присоединился к "Руху". Весной высокому и физически мощному полузащитнику исполнится 23 года. Он уже давно стал одним из лидеров своей команды. 

Вернидуб хотел подписать Пидгурского еще во время работы в "Кривбассе". Трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Денис сыграл 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 

футбол Футбол трансферы Юрий Вернидуб Рух Львов ФК Нефтчи Денис Пидгурский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
