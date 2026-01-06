Відео
Головна Спорт Вернидуб забере до Нефтчі талановитого українського гравця

Вернидуб забере до Нефтчі талановитого українського гравця

Дата публікації: 6 січня 2026 14:31
Вернидуб запросить до Нефтчі одного з лідерів Руху
Денис Підгурський святкує гол. Фото: instagram.com/denispidgurski_15/

Керівництво клубу "Нефтчі" з Азербайджану може зробити пропозицію про трансфер одного з гравців львівського "Руху". У такому переході зацікавлений головний тренер "нафтовиків" Юрій Вернидуб.

Азербайджанський клуб претендує на Дениса Підгурського, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

Наприкінці 2025 року український тренер Юрій Вернидуб очолив азербайджанську команду "Нефтчі". Він продовжує формувати склад "нафтовиків" перед тим, як спробувати повернути їх до списку претендентів на чемпіонський титул національної першості. Одним із новачків команди може стати футболіст молодіжної збірної України.

Денис Пидгурский
Денис Підгурський під час тренування. Фото: instagram.com/denispidgurski_15/

Хто такий Денис Підгурський

Вихованець львівського футболу починав кар'єру в місцевих "Карпатах", після чого 2021 року приєднався до "Руху". Навесні високому та фізично потужному півзахиснику виповниться 23 роки. Він уже давно став одним із лідерів своєї команди.

Вернидуб хотів підписати Підгурського ще під час роботи в "Кривбасі". Трансферна вартість становить 500 тисяч євро. У нинішньому сезоні Денис зіграв 17 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

футбол Футбол трансфери Юрій Вернидуб Рух Львів ФК Нефтчі Денис Підкурський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
