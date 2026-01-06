Світоліна легко обіграла росіянку Грачову в престижному турнірі

Еліна Світоліна відбиває подачу. Фото: Phil Walter/Getty Images

Перша ракетка українського тенісу Еліна Світоліна продовжує готуватися до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У рамках цієї підготовки вона успішно стартувала на турнірі в новозеландському Окленді.

У першому ж турі Еліна Світоліна легко і швидко перемогла молоду росіянку Варвару Грачову, повідомляє портал Новини.LIVE.

Еліна Світоліна візьме участь у турнірі "Великого шолома" Australian Open, який розпочнеться вже 12 січня. Українка готується до змагання просто на кортах у сусідній Новій Зеландії. Перший поєдинок турніру в Окленді українка занесла собі до активу та продемонструвала, що перебуває в хорошій формі.

Еліна Світоліна на корті. Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Як Світоліна зіграла з Грачовою

Перша ракетка України витратила на матч із суперницею з Росії, яка виступає під французьким прапором, 76 хвилин. Еліна Світоліна виконала п'ять подач навиліт і записала на свій рахунок шість з 11 брейкпоїнтів.

Еліна Світоліна — Варвара Грачова — 2:0 (6:3, 6:1).

Українка є першою сіяною та однією з фавориток турніру в Окленді. Уже в наступному турі Еліна Світоліна зіграє проти британки Кеті Боултер. Матч відбудеться в четвер, 8 січня.

