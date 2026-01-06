Бенфіка зацікавилася трансфером третього гравця збірної України

Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" активно працює над трансфером українського центрального нападника Артема Довбика. В клубі хочуть якнайшвидше позбутися гравця і заробити на ньому.

Портал Yahoo Sports повідомив, що Артем може переїхати в Португалію.

Довбик може переїхати ближче до українців

Зимова трансферна кампанія "Бенфіка" може отримати новий розвиток через ситуацію навколо Довбика.

За інформацією джерел, лісабонський клуб уважно стежить за форвардом і розглядає його як один із варіантів підсилення атаки. У Римі вже не приховують, що Довбик не входить у довгострокові плани головного тренера Джан П’єро Гасперіні, а сам клуб готовий розглядати його відхід уже цієї зими.

Контакти з представниками футболіста вже відбулися, а "Бенфіка" вивчає фінансові умови потенційної угоди. Для португальців цей варіант виглядає привабливим з огляду на можливість отримати фізично потужного нападника з досвідом виступів у топчемпіонатах, водночас не переплачуючи за трансфер. До того ж у клубі грають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які допоможуть Артему освоїтися в колективі.

Позиція "Роми" залишається чіткою: клуб зацікавлений не в оренді, а в повноцінному продажі гравця, щоб одразу отримати кошти та зменшити навантаження на зарплатний бюджет. Додатковим фактором є умова, за якою 10% від суми трансферу отримає "Жирона".

У поточному сезоні Довбик провів 15 матчів за "Рому" та відзначився двома голами і двома результативними передачами.

