Головна Спорт Довбик може перейти в клуб, де грають два українці

Довбик може перейти в клуб, де грають два українці

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 09:04
Бенфіка зацікавилася трансфером третього гравця збірної України
Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" активно працює над трансфером українського центрального нападника Артема Довбика. В клубі хочуть якнайшвидше позбутися гравця і заробити на ньому.

Портал Yahoo Sports повідомив, що Артем може переїхати в Португалію.

Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик може переїхати ближче до українців

Зимова трансферна кампанія "Бенфіка" може отримати новий розвиток через ситуацію навколо Довбика.

За інформацією джерел, лісабонський клуб уважно стежить за форвардом і розглядає його як один із варіантів підсилення атаки. У Римі вже не приховують, що Довбик не входить у довгострокові плани головного тренера Джан П’єро Гасперіні, а сам клуб готовий розглядати його відхід уже цієї зими.

Контакти з представниками футболіста вже відбулися, а "Бенфіка" вивчає фінансові умови потенційної угоди. Для португальців цей варіант виглядає привабливим з огляду на можливість отримати фізично потужного нападника з досвідом виступів у топчемпіонатах, водночас не переплачуючи за трансфер. До того ж у клубі грають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які допоможуть Артему освоїтися в колективі.

Позиція "Роми" залишається чіткою: клуб зацікавлений не в оренді, а в повноцінному продажі гравця, щоб одразу отримати кошти та зменшити навантаження на зарплатний бюджет. Додатковим фактором є умова, за якою 10% від суми трансферу отримає "Жирона".

У поточному сезоні Довбик провів 15 матчів за "Рому" та відзначився двома голами і двома результативними передачами.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, чому не дивилася 14-й сезон "Холостяка".

У лондонському "Челсі" вперше з моменту, коли знайшли допінг, згадало про Михайла Мудрика.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
