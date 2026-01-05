Відео
Головна Спорт Челсі вперше за тривалий час згадав Мудрика

Челсі вперше за тривалий час згадав Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 23:45
Челсі привітав Михайла Мудрика з 25-річчям
Михайло Мудрик. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій День народження. У честь цього дня "сині" вперше згадали про гравця після його проваленої допінг-проби.

Своє привітання "Челсі" розмістив у соцмережах.

Читайте також:
Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

"Челсі" через рік згадав про Мудрика

Українському півзахиснику Мудрику виповнилося 25 років.

Лондонський "Челсі" привітав футболіста з днем народження на офіційній сторінці клубу.

"З днем ​​народження, Мишко", — йдеться у повідомленні.

Раніше з’являлася інформація, що Мудрик може повернутися до футболу на початку 2026 року після завершення дискваліфікації, пов’язаної з допінг-справою. Клуб розраховує, що вінгер зможе знову потрапити до заявки та поступово набрати оптимальну форму.

Нагадаємо, юний український талант повертається після важкої травми.

Також раніше нового голову Офісу Президента Кирила Буданова привітав ексфутболіст Олександр Алієв.

футбол День народження Михайло Мудрик Челсі українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
