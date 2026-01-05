Челсі привітав Михайла Мудрика з 25-річчям

Михайло Мудрик. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій День народження. У честь цього дня "сині" вперше згадали про гравця після його проваленої допінг-проби.

Своє привітання "Челсі" розмістив у соцмережах.

Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

"Челсі" через рік згадав про Мудрика

Українському півзахиснику Мудрику виповнилося 25 років.

Лондонський "Челсі" привітав футболіста з днем народження на офіційній сторінці клубу.

"З днем ​​народження, Мишко", — йдеться у повідомленні.

Раніше з’являлася інформація, що Мудрик може повернутися до футболу на початку 2026 року після завершення дискваліфікації, пов’язаної з допінг-справою. Клуб розраховує, що вінгер зможе знову потрапити до заявки та поступово набрати оптимальну форму.

