Україна
Челси впервые за долгое время вспомнил Мудрика

Челси впервые за долгое время вспомнил Мудрика

Дата публикации 5 января 2026 23:45
Челси поздравил Михаила Мудрика с 25-летием
Михаил Мудрик. Фото: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой День рождения. В честь этого дня "синие" впервые вспомнили об игроке после его проваленной допинг-пробы.

Свое поздравление "Челси" разместил в соцсетях.

Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

"Челси" спустя год вспомнил о Мудрике

Украинскому полузащитнику Мудрику исполнилось 25 лет.

Лондонский "Челси" поздравил футболиста с днем рождения на официальной странице клуба.

"С днем рождения, Миша", — говорится в сообщении.

Ранее появлялась информация, что Мудрик может вернуться в футбол в начале 2026 года после завершения дисквалификации, связанной с допинг-делом. Клуб рассчитывает, что вингер сможет снова попасть в заявку и постепенно набрать оптимальную форму.

Напомним, юный украинский талант возвращается после тяжелой травмы.

Также ранее нового главу Офиса Президента Кирилла Буданова поздравил экс-футболист Александр Алиев.

футбол День рождения Михаил Мудрик Челси украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
