Челси поздравил Михаила Мудрика с 25-летием

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой День рождения. В честь этого дня "синие" впервые вспомнили об игроке после его проваленной допинг-пробы.
Свое поздравление "Челси" разместил в соцсетях.
"Челси" спустя год вспомнил о Мудрике
Украинскому полузащитнику Мудрику исполнилось 25 лет.
Лондонский "Челси" поздравил футболиста с днем рождения на официальной странице клуба.
"С днем рождения, Миша", — говорится в сообщении.
Ранее появлялась информация, что Мудрик может вернуться в футбол в начале 2026 года после завершения дисквалификации, связанной с допинг-делом. Клуб рассчитывает, что вингер сможет снова попасть в заявку и постепенно набрать оптимальную форму.
Напомним, юный украинский талант возвращается после тяжелой травмы.
