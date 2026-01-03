Повернення Мудрика затягується: проблеми не пов’язані з допінгом

Михайло Мудрик. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Повернення на поле вінгера "Челсі" Михайла Мудрика може затриматися. Причина цього криється не в його допінг-пробах.

Про проблеми Мудрика повідомив у ефірі "ТаТоТаке" журналіст Михайло Співаковський, передає портал Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

Михайло Мудрик. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Мудрик може затриматися з поверненням

За словами джерела, ситуація для футболіста ускладнилася через проблеми позафутбольного характеру. Йдеться про неодноразові порушення правил дорожнього руху, які можуть негативно вплинути на юридичну стратегію захисту Мудрика у справі про допінг. Саме ці епізоди створюють додаткові труднощі для адвокатів українця.

Зазначається, що 24-річного гравця неодноразово фіксували за порушеннями ПДР. У певний період йому навіть забороняли керувати автомобілем на шість місяців, однак після цього Мудрика знову ловили за їздою з порушенням правил.

У спортивному плані останній повноцінний сезон для вінгера виявився обмеженим. Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, у яких забив три голи та віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, футболісти київського "Динамо" наразі відпочивають в теплих краях.

Керівництво мадридського "Реалу" вимагає від Хабі Алонсо виграти три наступні матчі.