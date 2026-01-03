Возвращение Мудрика затягивается: проблемы не связаны с допингом

Михаил Мудрик. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Возвращение на поле вингера "Челси" Михаила Мудрика может задержаться. Причина этого кроется не в его допинг-пробах.

О проблемах Мудрика сообщил в эфире "ТаТоТаке" журналист Михаил Спиваковский, передает портал Sport.ua.

Михаил Мудрик. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Мудрик может задержаться с возвращением

По словам источника, ситуация для футболиста осложнилась из-за проблем внефутбольного характера. Речь идет о неоднократных нарушениях правил дорожного движения, которые могут негативно повлиять на юридическую стратегию защиты Мудрика по делу о допинге. Именно эти эпизоды создают дополнительные трудности для адвокатов украинца.

Отмечается, что 24-летнего игрока неоднократно фиксировали за нарушениями ПДД. В определенный период ему даже запрещали управлять автомобилем на шесть месяцев, однако после этого Мудрика снова ловили за ездой с нарушением правил.

В спортивном плане последний полноценный сезон для вингера оказался ограниченным. Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

