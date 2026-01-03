Мареску звільнили з Челсі незадовго до повернення Мудрика на поле

Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Невдовзі можуть зняти відсторонення з гравця лондонського "Челсі" Михайло Мудрика. Наразі існує багато знаків, які на це вказують.

Про це повідомив паблік лондонського клубу "THE CHELSEA FORUM".

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик близький до повернення в футбол

За інформацією джерела, повернення Мудрика до офіційних матчів "Челсі" може відбутися вже найближчим часом. Дискваліфікацію українського вінгера планують зняти, після чого він знову отримає право потрапляти до заявки лондонського клубу.

У "Челсі" паралельно готують план подальших дій щодо футболіста. Клуб розглядає варіант із орендою Мудрика до французького "Страсбура". Там українець має отримати стабільну ігрову практику, відновити фізичну форму та впевненість після вимушеної паузи.

Остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика в Лондоні ухвалюватимуть уже після завершення потенційної оренди. Керівництво "Челсі" обиратиме між поверненням гравця до основного складу або виставленням його на трансфер.

У минулому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач.

