Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мудрик може готуватися до повернення у футбол — що відомо

Мудрик може готуватися до повернення у футбол — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 10:55
Мареску звільнили з Челсі незадовго до повернення Мудрика на поле
Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Невдовзі можуть зняти відсторонення з гравця лондонського "Челсі" Михайло Мудрика. Наразі існує багато знаків, які на це вказують.

Про це повідомив паблік лондонського клубу "THE CHELSEA FORUM".

Реклама
Читайте також:
Михаил Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик близький до повернення в футбол

За інформацією джерела, повернення Мудрика до офіційних матчів "Челсі" може відбутися вже найближчим часом. Дискваліфікацію українського вінгера планують зняти, після чого він знову отримає право потрапляти до заявки лондонського клубу.

У "Челсі" паралельно готують план подальших дій щодо футболіста. Клуб розглядає варіант із орендою Мудрика до французького "Страсбура". Там українець має отримати стабільну ігрову практику, відновити фізичну форму та впевненість після вимушеної паузи.

Остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика в Лондоні ухвалюватимуть уже після завершення потенційної оренди. Керівництво "Челсі" обиратиме між поверненням гравця до основного складу або виставленням його на трансфер.

У минулому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, двоє юних футболістів київського "Динамо" провели "канікули" на Шрі-Ланці.

Мадридський "Реал" поставив ультиматум перед Хабі Алонсо, який не вражає результатами.

Тенісистка збірної України святкувала Новий рік в оточенні росіянок.

футбол Михайло Мудрик Челсі допінг українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації