Мареску уволили из Челси незадолго до возвращения Мудрика на поле

Мудрик может готовиться к возвращению в футбол — что известно
Вскоре могут снять отстранение с игрока лондонского "Челси" Михаил Мудрика. Сейчас существует много знаков, которые на это указывают.
Об этом сообщил паблик лондонского клуба "THE CHELSEA FORUM".
Мудрик близок к возвращению в футбол
По информации источника, возвращение Мудрика к официальным матчам "Челси" может состояться уже в ближайшее время. Дисквалификацию украинского вингера планируют снять, после чего он снова получит право попадать в заявку лондонского клуба.
В "Челси" параллельно готовят план дальнейших действий в отношении футболиста. Клуб рассматривает вариант с арендой Мудрика во французский "Страсбур". Там украинец должен получить стабильную игровую практику, восстановить физическую форму и уверенность после вынужденной паузы.
Окончательное решение относительно будущего Мудрика в Лондоне будут принимать уже после завершения потенциальной аренды. Руководство "Челси" будет выбирать между возвращением игрока в основной состав или выставлением его на трансфер.
В прошлом сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
