Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мудрик может готовиться к возвращению в футбол — что известно

Мудрик может готовиться к возвращению в футбол — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:55
Мареску уволили из Челси незадолго до возвращения Мудрика на поле
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вскоре могут снять отстранение с игрока лондонского "Челси" Михаил Мудрика. Сейчас существует много знаков, которые на это указывают.

Об этом сообщил паблик лондонского клуба "THE CHELSEA FORUM".

Реклама
Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик близок к возвращению в футбол

По информации источника, возвращение Мудрика к официальным матчам "Челси" может состояться уже в ближайшее время. Дисквалификацию украинского вингера планируют снять, после чего он снова получит право попадать в заявку лондонского клуба.

В "Челси" параллельно готовят план дальнейших действий в отношении футболиста. Клуб рассматривает вариант с арендой Мудрика во французский "Страсбур". Там украинец должен получить стабильную игровую практику, восстановить физическую форму и уверенность после вынужденной паузы.

Окончательное решение относительно будущего Мудрика в Лондоне будут принимать уже после завершения потенциальной аренды. Руководство "Челси" будет выбирать между возвращением игрока в основной состав или выставлением его на трансфер.

В прошлом сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Напомним, двое юных футболистов киевского "Динамо" провели "каникулы" на Шри-Ланке.

Мадридский "Реал" поставил ультиматум перед Хаби Алонсо, который не впечатляет результатами.

Теннисистка сборной Украины праздновала Новый год в окружении россиянок.

футбол Михаил Мудрик Челси допинг украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации