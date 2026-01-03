Мареску уволили из Челси незадолго до возвращения Мудрика на поле

Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Вскоре могут снять отстранение с игрока лондонского "Челси" Михаил Мудрика. Сейчас существует много знаков, которые на это указывают.

Об этом сообщил паблик лондонского клуба "THE CHELSEA FORUM".

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрик близок к возвращению в футбол

По информации источника, возвращение Мудрика к официальным матчам "Челси" может состояться уже в ближайшее время. Дисквалификацию украинского вингера планируют снять, после чего он снова получит право попадать в заявку лондонского клуба.

В "Челси" параллельно готовят план дальнейших действий в отношении футболиста. Клуб рассматривает вариант с арендой Мудрика во французский "Страсбур". Там украинец должен получить стабильную игровую практику, восстановить физическую форму и уверенность после вынужденной паузы.

Окончательное решение относительно будущего Мудрика в Лондоне будут принимать уже после завершения потенциальной аренды. Руководство "Челси" будет выбирать между возвращением игрока в основной состав или выставлением его на трансфер.

В прошлом сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

