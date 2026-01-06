Видео
Главная Спорт Довбик может перейти в клуб, где играют два украинца

Довбик может перейти в клуб, где играют два украинца

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 09:04
Бенфика заинтересовалась трансфером третьего игрока сборной Украины
Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" активно работает над трансфером украинского центрального нападающего Артема Довбика. В клубе хотят как можно быстрее избавиться от игрока и заработать на нем.

Портал Yahoo Sports сообщил, что Артем может переехать в Португалию.

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик может переехать поближе к украинцам

Зимняя трансферная кампания "Бенфика" может получить новое развитие из-за ситуации вокруг Довбика.

По информации источников, лиссабонский клуб внимательно следит за форвардом и рассматривает его как один из вариантов усиления атаки. В Риме уже не скрывают, что Довбик не входит в долгосрочные планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, а сам клуб готов рассматривать его уход уже этой зимой.

Контакты с представителями футболиста уже состоялись, а "Бенфика" изучает финансовые условия потенциальной сделки. Для португальцев этот вариант выглядит привлекательным, учитывая возможность получить физически мощного нападающего с опытом выступлений в топ-чемпионатах, при этом не переплачивая за трансфер. К тому же в клубе играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые помогут Артему освоиться в коллективе.

Позиция "Ромы" остается четкой: клуб заинтересован не в аренде, а в полноценной продаже игрока, чтобы сразу получить средства и уменьшить нагрузку на зарплатный бюджет. Дополнительным фактором является условие, по которому 10% от суммы трансфера получит "Жирона".

В текущем сезоне Довбик провел 15 матчей за "Рому" и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
