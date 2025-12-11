Світоліна несподівано змінила національну команду

Еліна Світоліна позує для знімка. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс візьмуть участь у виставковому тенісному турнірі Франція — Світ, який пройде 12-14 грудня в Бур-де-Пеаж.

Українська тенісистка потрапила до складу господарів після того, як перша ракетка Франції Лоїс Буассон відмовилася від участі заради підготовки до нового сезону, повідомляє Francebleu.

Організатори підтвердили, що Еліна Світоліна стане частиною французької команди, куди також увійшли Гаель Монфіс, Леолія Жанжан, Кантен Аліс та Адріан Маннаріно.

Еліна Світоліна на корті. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Як розподілені команди

Суперниками Франції стануть представники команди Світу: Єлена-Габріела Русе, Хамад Меджедович, Рафаель Коліньйон та Стен Вавринка. Формат турніру передбачає кілька одиночних та парних зустрічей, де кожна гра впливає на загальний рахунок протистояння.

Еліна Світоліна проведе свій матч 13 грудня проти Русе. Для українки це стане одним із заключних виступів року та важливою частиною підготовки до старту нового сезону WTA.

