Україна
Соболенко жорстко відповіла на звинувачення Костюк

Соболенко жорстко відповіла на звинувачення Костюк

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 18:11
Соболенко відповіла на слова Костюк про тестостерон
Аріна Соболенко позує на тлі своїх портретів. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Перша ракетка світу Аріна Соболенко прокоментувала нещодавнє інтерв'ю Марти Костюк, у якому українська тенісистка розповіла про свої відчуття на корті та згадала відмінності у фізичних показниках між спортсменками.

Слова Костюк викликали резонанс, і Соболенко відповіла українці в інтерв'ю Piers Morgan Uncensored.

Читайте також:

Пізніше видання Tennis365, яке взяло інтерв'ю у Марти Костюк, визнало, що її думка була спотворена і спочатку була описом власного досвіду, а не зауваженням на адресу інших тенісисток.

Арина Соболенко
Аріна Соболенко на відпочинку. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Чому реакція Соболенко виявилася настільки різкою

Попри коригування інформації, білоруська тенісистка відповіла різко та впевнено, зазначивши, що не сприймає подібних міркувань і не бачить у них спортивного сенсу. Її реакція посилила увагу до ситуації, яка вже стала однією з найбільш обговорюваних тем тижня в жіночому тенісі.

Марта Костюк
Марта Костюк у товариській грі. Фото: instagram.com/martakostyuk/

"Мені дійсно кумедно чути подібні коментарі, тому що вони звучать як спроба пояснити свої поразки. Я поважаю силу кожної спортсменки, але не вважаю такі заяви конструктивними. Для мене важливо говорити про свою гру, а не шукати зовнішні причини", — сказала Соболенко.

Нагадаємо, тренерський штаб "ПСЖ" позбавив росіянина Матвія Сафонова місця в основному складі.

Київське "Динамо" зазнало серйозних кадрових втрат напередодні поєдинку Ліги Конференцій із "Фіорентиною".

Тренер Юрген Клопп розповів, за яких умов він може очолити мадридський "Реал".

скандал спорт Теніс Марта Костюк Аріна Соболенко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
