Соболенко відповіла на слова Костюк про тестостерон

Перша ракетка світу Аріна Соболенко прокоментувала нещодавнє інтерв'ю Марти Костюк, у якому українська тенісистка розповіла про свої відчуття на корті та згадала відмінності у фізичних показниках між спортсменками.

Слова Костюк викликали резонанс, і Соболенко відповіла українці в інтерв'ю Piers Morgan Uncensored.

Пізніше видання Tennis365, яке взяло інтерв'ю у Марти Костюк, визнало, що її думка була спотворена і спочатку була описом власного досвіду, а не зауваженням на адресу інших тенісисток.

Чому реакція Соболенко виявилася настільки різкою

Попри коригування інформації, білоруська тенісистка відповіла різко та впевнено, зазначивши, що не сприймає подібних міркувань і не бачить у них спортивного сенсу. Її реакція посилила увагу до ситуації, яка вже стала однією з найбільш обговорюваних тем тижня в жіночому тенісі.

"Мені дійсно кумедно чути подібні коментарі, тому що вони звучать як спроба пояснити свої поразки. Я поважаю силу кожної спортсменки, але не вважаю такі заяви конструктивними. Для мене важливо говорити про свою гру, а не шукати зовнішні причини", — сказала Соболенко.

