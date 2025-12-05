Відео
Головна Спорт Друга ракетка України Марта Костюк вразила знімками в купальнику

Друга ракетка України Марта Костюк вразила знімками в купальнику

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:23
Марта Костюк показала нові гарячі знімки в купальнику
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Українська тенісистка Марта Костюк в останні два сезони показувала прогрес не лише на корті. Дівчина почала активно радувати своїх фоловерів у соцмережах.

Більше у дівчини стало й знімків в купальнику, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Наразі у Марти в Instagram зібралося 419 тисяч фоловерів.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк вразила своєю красою

Марта за останні кілька років змогла покращити фізичну форму, що підвищило рівень її гри та зробило удари ракеткою потужнішими. При цьому на відпочинку в міжсезоння, коли вона на пляжі в купальнику, також видно, як Костюк додала у фізичній формі.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

На фото помітно, що у Марти стало більше м'язів, які роблять її тіло не просто більш привабливим, а й ефективнішим.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Цікаво, що Костюк ще з дитинства займалася тенісом, оскільки її мама була тенісисткою. Однак у родині є й інші види спорту — двоюрідні брати дівчини футболісти, а двоюрідна сестра — гімнастка.

Нагадаємо, ексспіввласник відомого українського футбольного клубу та син політика Нестора Шуфрича воює на найгарячіших точках фронту.

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, що мала пропозиції про зміну громадянства.

Теніс Марта Костюк українські тенісисти дружини футболістів збірна України з теннісу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
