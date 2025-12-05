Марта Костюк показала нові гарячі знімки в купальнику

Друга ракетка України Марта Костюк вразила знімками в купальнику
Українська тенісистка Марта Костюк в останні два сезони показувала прогрес не лише на корті. Дівчина почала активно радувати своїх фоловерів у соцмережах.
Більше у дівчини стало й знімків в купальнику, повідомив портал Новини.LIVE.
Наразі у Марти в Instagram зібралося 419 тисяч фоловерів.
Костюк вразила своєю красою
Марта за останні кілька років змогла покращити фізичну форму, що підвищило рівень її гри та зробило удари ракеткою потужнішими. При цьому на відпочинку в міжсезоння, коли вона на пляжі в купальнику, також видно, як Костюк додала у фізичній формі.
На фото помітно, що у Марти стало більше м'язів, які роблять її тіло не просто більш привабливим, а й ефективнішим.
Цікаво, що Костюк ще з дитинства займалася тенісом, оскільки її мама була тенісисткою. Однак у родині є й інші види спорту — двоюрідні брати дівчини футболісти, а двоюрідна сестра — гімнастка.
