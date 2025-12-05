Марта Костюк показала нові гарячі знімки в купальнику

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Українська тенісистка Марта Костюк в останні два сезони показувала прогрес не лише на корті. Дівчина почала активно радувати своїх фоловерів у соцмережах.

Більше у дівчини стало й знімків в купальнику, повідомив портал Новини.LIVE.

Наразі у Марти в Instagram зібралося 419 тисяч фоловерів.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк вразила своєю красою

Марта за останні кілька років змогла покращити фізичну форму, що підвищило рівень її гри та зробило удари ракеткою потужнішими. При цьому на відпочинку в міжсезоння, коли вона на пляжі в купальнику, також видно, як Костюк додала у фізичній формі.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

На фото помітно, що у Марти стало більше м'язів, які роблять її тіло не просто більш привабливим, а й ефективнішим.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Цікаво, що Костюк ще з дитинства займалася тенісом, оскільки її мама була тенісисткою. Однак у родині є й інші види спорту — двоюрідні брати дівчини футболісти, а двоюрідна сестра — гімнастка.

