Вторая ракетка Украины Костюк поразила снимками в купальнике

Вторая ракетка Украины Костюк поразила снимками в купальнике

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 09:23
Марта Костюк показала новые горячие снимки в купальнике
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Украинская теннисистка Марта Костюк в последние два сезона показывала прогресс не только на корте. Девушка начала активно радовать своих фолловеров в соцсетях.

Больше у девушки стало снимков в купальнике, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сейчас у Марты в Instagram собралось 419 тысяч фолловеров.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк поразила своей красотой

Марта за последние несколько лет смогла улучшить физическую форму, что повысило уровень ее игры и сделало удары ракеткой более мощными. При этом на отдыхе в межсезонье, когда она на пляже в купальнике, также видно, как Костюк прибавила в физической форме.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

На фото заметно, что у Марты стало больше мышц, которые делают ее тело не просто более привлекательным, но и более эффективным.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Интересно, что Костюк еще с детства занималась теннисом, поскольку ее мама была теннисисткой. Однако в семье есть и другие виды спорта — двоюродные братья девушки футболисты, а двоюродная сестра — гимнастка.

Напомним, экс-совладелец известного украинского футбольного клуба и сын политика Нестора Шуфрича воюет на самых горячих точках фронта.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что имела предложения о смене гражданства.

Теннис Марта Костюк украинские теннисисты жены футболистов сборная Украины по теннису
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
