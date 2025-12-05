Марта Костюк показала новые горячие снимки в купальнике

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Украинская теннисистка Марта Костюк в последние два сезона показывала прогресс не только на корте. Девушка начала активно радовать своих фолловеров в соцсетях.

Больше у девушки стало снимков в купальнике, сообщил портал Новини.LIVE.

Сейчас у Марты в Instagram собралось 419 тысяч фолловеров.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк поразила своей красотой

Марта за последние несколько лет смогла улучшить физическую форму, что повысило уровень ее игры и сделало удары ракеткой более мощными. При этом на отдыхе в межсезонье, когда она на пляже в купальнике, также видно, как Костюк прибавила в физической форме.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

На фото заметно, что у Марты стало больше мышц, которые делают ее тело не просто более привлекательным, но и более эффективным.

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Интересно, что Костюк еще с детства занималась теннисом, поскольку ее мама была теннисисткой. Однако в семье есть и другие виды спорта — двоюродные братья девушки футболисты, а двоюродная сестра — гимнастка.

