Главная Спорт Соболенко жестко ответила на обвинение Костюк

Соболенко жестко ответила на обвинение Костюк

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:11
Соболенко ответила на слова Костюк о тестостероне
Арина Соболенко позирует на фоне своих портретов. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала недавнее интервью Марты Костюк, в котором украинская теннисистка рассказала о своих ощущениях на корте и упомянула различия в физических показателях между спортсменками.

Слова Костюк вызвали резонанс, и Соболенко ответила украинке в интервью Piers Morgan Uncensored.

Позже издание Tennis365, взявшее интервью у Марты Костюк, признало, что ее мысль была искажена и изначально являлась описанием собственного опыта, а не замечанием в адрес других теннисисток. 

Арина Соболенко
Арина Соболенко на отдыхе. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Почему реакция Соболенко оказалась столь резкой

Несмотря на корректировку информации, белорусская теннисистка ответила резко и уверенно, отметив, что не принимает подобных рассуждений и не видит в них спортивного смысла. Ее реакция усилила внимание к ситуации, которая уже стала одной из самых обсуждаемых тем недели в женском теннисе. 

Марта Костюк
Марта Костюк в товарищеской игре. Фото: instagram.com/martakostyuk/

"Мне действительно забавно слышать подобные комментарии, потому что они звучат как попытка объяснить свои поражения. Я уважаю силу каждой спортсменки, но не считаю такие заявления конструктивными. Для меня важно говорить о своей игре, а не искать внешние причины", — сказала Соболенко. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
