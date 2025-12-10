Соболенко ответила на слова Костюк о тестостероне

Арина Соболенко позирует на фоне своих портретов. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала недавнее интервью Марты Костюк, в котором украинская теннисистка рассказала о своих ощущениях на корте и упомянула различия в физических показателях между спортсменками.

Слова Костюк вызвали резонанс, и Соболенко ответила украинке в интервью Piers Morgan Uncensored.

Позже издание Tennis365, взявшее интервью у Марты Костюк, признало, что ее мысль была искажена и изначально являлась описанием собственного опыта, а не замечанием в адрес других теннисисток.

Арина Соболенко на отдыхе. Фото: instagram.com/arynasabalenka/

Почему реакция Соболенко оказалась столь резкой

Несмотря на корректировку информации, белорусская теннисистка ответила резко и уверенно, отметив, что не принимает подобных рассуждений и не видит в них спортивного смысла. Ее реакция усилила внимание к ситуации, которая уже стала одной из самых обсуждаемых тем недели в женском теннисе.

Марта Костюк в товарищеской игре. Фото: instagram.com/martakostyuk/

"Мне действительно забавно слышать подобные комментарии, потому что они звучат как попытка объяснить свои поражения. Я уважаю силу каждой спортсменки, но не считаю такие заявления конструктивными. Для меня важно говорить о своей игре, а не искать внешние причины", — сказала Соболенко.

