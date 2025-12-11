Видео
Видео

Главная Спорт Свитолина на время "сменит гражданство" — что известно

Свитолина на время "сменит гражданство" — что известно

Дата публикации 11 декабря 2025 13:39
Свитолина неожиданно сменила национальную команду
Элина Свитолина позирует для снимка. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис примут участие в выставочном теннисном турнире Франция — Мир, который пройдет 12–14 декабря в Бур-де-Пеаж.

Украинская теннисистка попала в состав хозяев после того, как первая ракетка Франции Лоис Буассон отказалась от участия ради подготовки к новому сезону, сообщает Francebleu.

Читайте также:

Организаторы подтвердили, что Элина Свитолина станет частью французской команды, куда также вошли Гаэль Монфис, Леолия Жанжан, Кантен Алис и Адриан Маннарино. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина на корте. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Как распределены команды

Соперниками Франции станут представители команды Мира: Елена-Габриела Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Колиньон и Стэн Вавринка. Формат турнира предполагает несколько одиночных и парных встреч, где каждая игра влияет на общий счет противостояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элина Свитолина проведет свой матч 13 декабря против Русе. Для украинки это станет одним из заключительных выступлений года и важной частью подготовки к старту нового сезона WTA. 

Напомним, украинец Илья Забарный и россиянин Матвей Сафонов нашли общий язык на поле в составе "ПСЖ". 

Новым главным тренером "Реала" может стать Юрген Клопп, но он хочет избавиться от нескольких игроков мадридской команды. 

