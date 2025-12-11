Свитолина неожиданно сменила национальную команду

Свитолина на время "сменит гражданство" — что известно
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис примут участие в выставочном теннисном турнире Франция — Мир, который пройдет 12–14 декабря в Бур-де-Пеаж.
Украинская теннисистка попала в состав хозяев после того, как первая ракетка Франции Лоис Буассон отказалась от участия ради подготовки к новому сезону, сообщает Francebleu.
Организаторы подтвердили, что Элина Свитолина станет частью французской команды, куда также вошли Гаэль Монфис, Леолия Жанжан, Кантен Алис и Адриан Маннарино.
Как распределены команды
Соперниками Франции станут представители команды Мира: Елена-Габриела Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Колиньон и Стэн Вавринка. Формат турнира предполагает несколько одиночных и парных встреч, где каждая игра влияет на общий счет противостояния.
Элина Свитолина проведет свой матч 13 декабря против Русе. Для украинки это станет одним из заключительных выступлений года и важной частью подготовки к старту нового сезона WTA.
