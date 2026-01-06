Свитолина легко обыграла россиянку Грачеву в престижном турнире

Элина Свитолина отбивает подачу. Фото: Phil Walter/Getty Images

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина продолжает готовиться к Открытому чемпионату Австралии по теннису. В рамках этой подготовки она успешно стартовала на турнире в новозеландском Окленде.

В первом же туре Элина Свитолина легко и быстро победила молодую россиянку Варвару Грачеву, сообщает портал Новини.LIVE.

Элина Свитолина примет участие в турнире "Большого шлема" Australian Open, который начнется уже 12 января. Украинка готовится к соревнованию прямо на кортах в соседней Новой Зеландии. Первый поединок турнира в Окленде украинка занесла себе в актив и продемонстрировала, что находится в хорошей форме.

Элина Свитолина на корте. Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Как Свитолина сыграла с Грачевой

Первая ракетка Украины потратила на матч с соперницей из России, которая выступает под французским флагом, 76 минут. Элина Свитолина выполнила пять подач навылет и записала на свой счет шесть из 11 брейкпоинтов.

Элина Свитолина — Варвара Грачева — 2:0 (6:3, 6:1).

Украинка является первой сеянной и одной из фавориток турнира в Окленде. Уже в следующем туре Элина Свитолина сыграет против британки Кэти Боултер. Матч состоится в четверг, 8 января.

