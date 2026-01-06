Видео
Свитолина не оставила шансов российской сопернице — детали

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:07
Свитолина легко обыграла россиянку Грачеву в престижном турнире
Элина Свитолина отбивает подачу. Фото: Phil Walter/Getty Images

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина продолжает готовиться к Открытому чемпионату Австралии по теннису. В рамках этой подготовки она успешно стартовала на турнире в новозеландском Окленде. 

В первом же туре Элина Свитолина легко и быстро победила молодую россиянку Варвару Грачеву, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Элина Свитолина примет участие в турнире "Большого шлема" Australian Open, который начнется уже 12 января. Украинка готовится к соревнованию прямо на кортах в соседней Новой Зеландии. Первый поединок турнира в Окленде украинка занесла себе в актив и продемонстрировала, что находится в хорошей форме. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина на корте. Фото: Fiona Goodall/Getty Images

Как Свитолина сыграла с Грачевой 

Первая ракетка Украины потратила на матч с соперницей из России, которая выступает под французским флагом, 76 минут. Элина Свитолина выполнила пять подач навылет и записала на свой счет шесть из 11 брейкпоинтов. 

Элина Свитолина — Варвара Грачева — 2:0 (6:3, 6:1). 

Украинка является первой сеянной и одной из фавориток турнира в Окленде. Уже в следующем туре Элина Свитолина сыграет против британки Кэти Боултер. Матч состоится в четверг, 8 января. 

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих раскритиковала популярное шоу "Холостяк". 

Руководство португальской "Бенфики" может подписать еще одного футболиста сборной Украины. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
