Магучіх поділилася думкою про заборону російської музики в Україні

В Україні можуть почати блокувати російських музичних виконавців на стримінгових платформах. Легкоатлетка Ярослава Магучіх чесно відповіла на запитання про те, як ставиться до цієї ініціативи.

Магучіх пояснила, чому підтримує українських музикантів в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Олімпійська чемпіонка зізналася, що не слухає музику під час виступів. Ярослава Магучіх налаштовується на стрибки іншими способами, вважаючи за краще вмикати треки тільки вдома.

Що Магучіх думає про заборону російської музики

У Верховній Раді України працюють над пошуком варіантів для блокування російського контенту, зокрема музики, на стримінгових платформах. Це рішення має ухвалити Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Ярослава Магучіх вважає таку ініціативу правильною з урахуванням того факту, що Україна вже кілька років відбивається від повномасштабного наступу РФ. До того ж існує альтернатива російським музикантам. І це не тільки світові зірки, а й вітчизняні виконавці.

"Багато українських виконавців, які виконують хороші пісні. Наскільки я знаю, всі наші співаки намагаються співати саме українською мовою. І це дуже здорово", — заявила Магучіх.

