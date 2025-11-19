Луческу оцінив можливість матчу Румунія — Україна у відборі на ЧС

Румунія може зіграти з Україною — що сказав Луческу
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу незадоволений тим, що його команді доведеться зіграти в стикових матчах за право потрапити на ЧС-2026. Одним із потенційних суперників цієї команди можуть виявитися підопічні Сергія Реброва.
Луческу вважає, що збірна Румунії перевершує багато європейських команд, повідомляє Gazeta Sporturilor.
Збірна Румунії посіла лише 3 місце в групі Н відбору на Кубок Світу. Попереду команди Мірчі Луческу фінішували Австрія, а також Боснія та Герцеговина. У плей-офф стикового турніру румуни зіграють як представник Ліги Націй. Напередодні жеребкування вони потрапили до четвертого кошика і можуть отримати в суперники збірну України.
Що Луческу сказав про відбір на ЧС-2026
Тренер засмучений тим, що його підопічні припустилися кількох поразок, зокрема від Боснії з рахунком 1:3. Він зізнався, що лаяв футболістів за боязнь програти в тому поєдинку.
Водночас Луческу задоволений діями збірної Румунії в матчі з Сан-Марино (7:1). Наставник заявив, що команда швидко комбінувала, діяла в кілька торкань і навчилася комбінувати краще, ніж багато європейських збірних.
"У мене немає жодних уподобань щодо суперника в плей-офф. Важливо вийти на поле та зробити все для перемоги. Я не здатний творити чудеса наодинці, але команда знає, чого ми добиваємося на полі. Ми готові до будь-якого випробування", — запевнив Луческу.
