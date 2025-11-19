Видео
Главная Спорт Румыния может сыграть с Украиной — что сказал Луческу

Румыния может сыграть с Украиной — что сказал Луческу

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:01
обновлено: 13:22
Луческу оценил возможность матча Румыния — Украина в отборе на ЧМ
Мирча Луческу наблюдает за игрой сборной Румынии. Фото: Reuters/George Calin

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу недоволен тем, что его команде придется сыграть в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2026. Одним из потенциальных соперников этой команды могут оказаться подопечные Сергея Реброва

Луческу считает, что сборная Румынии превосходит многие европейские команды, сообщает Gazeta Sporturilor

Читайте также:

Сборная Румынии заняла только 3 место в группе Н отбора на Кубок Мира. Впереди команды Мирчи Луческу финишировали Австрия, а также Босния и Герцеговина. В плей-офф стыкового турнира румыны сыграют в качестве представителя Лиги Наций. Накануне жеребьевки они попали в четвертую корзину и могут получить в соперники сборную Украины. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу по время поединка. Фото: Reuters/Amel Emric

Что Луческу сказал об отборе на ЧМ-2026

Тренер расстроен тем, что его подопечные допустили несколько поражений, в том числе от Боснии со счетом 1:3. Он признался, что ругал футболистов за боязнь проиграть в том поединке. 

В то же время Луческу доволен действиями сборной Румынии в матче с Сан-Марино (7:1). Наставник заявил, что команда быстро комбинировала, действовала в несколько касаний и научилась комбинировать лучше, чем многие европейские сборные. 

"У меня нет никаких предпочтений по поводу соперника в плей-офф. Важно выйти на поле и сделать все для победы. Я не способен творить чудеса в одиночку, но команда знает, чего мы добиваемся на поле. Мы готовы к любому испытанию", — заверил Луческу. 

Напомним, сборная Украины узнала, где проведет полуфинал стыкового турнира в отборе на Мундиаль. 

Криштиану Роналду встретился с Дональдом Трампом и сделал фотографию, которая станет легендарной. 

Александр Красюк поделился мнением о развитии будущей футбольной карьеры Александра Усика. 

спорт футбол Румыния Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
