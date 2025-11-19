Луческу оценил возможность матча Румыния — Украина в отборе на ЧМ

Мирча Луческу наблюдает за игрой сборной Румынии. Фото: Reuters/George Calin

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу недоволен тем, что его команде придется сыграть в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2026. Одним из потенциальных соперников этой команды могут оказаться подопечные Сергея Реброва.

Луческу считает, что сборная Румынии превосходит многие европейские команды, сообщает Gazeta Sporturilor.

Сборная Румынии заняла только 3 место в группе Н отбора на Кубок Мира. Впереди команды Мирчи Луческу финишировали Австрия, а также Босния и Герцеговина. В плей-офф стыкового турнира румыны сыграют в качестве представителя Лиги Наций. Накануне жеребьевки они попали в четвертую корзину и могут получить в соперники сборную Украины.

Мирча Луческу по время поединка. Фото: Reuters/Amel Emric

Что Луческу сказал об отборе на ЧМ-2026

Тренер расстроен тем, что его подопечные допустили несколько поражений, в том числе от Боснии со счетом 1:3. Он признался, что ругал футболистов за боязнь проиграть в том поединке.

В то же время Луческу доволен действиями сборной Румынии в матче с Сан-Марино (7:1). Наставник заявил, что команда быстро комбинировала, действовала в несколько касаний и научилась комбинировать лучше, чем многие европейские сборные.

"У меня нет никаких предпочтений по поводу соперника в плей-офф. Важно выйти на поле и сделать все для победы. Я не способен творить чудеса в одиночку, но команда знает, чего мы добиваемся на поле. Мы готовы к любому испытанию", — заверил Луческу.

Напомним, сборная Украины узнала, где проведет полуфинал стыкового турнира в отборе на Мундиаль.

