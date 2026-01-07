Мирча Луческу может лечь на операцию из-за проблем с сердцем

У Луческу серьезные проблемы со здоровьем — что известно
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу готовится к операции. Известный наставник продолжает испытывать проблемы с сердцем.
Состояние здоровья Луческу уже влияет на его работу с национальной командой Румынии, сообщает Fanatik.
Первые недели 2026 года Мирча Луческу собирался провести в Турции. Наставник планировал побывать на тренировках нескольких румынских команд, которые проводят сборы в этой стране. Однако 80-летний наставник был вынужден изменить планы.
Что произошло с Луческу
Бывшего тренера "Шахтера" и "Динамо" давно беспокоят проблемы с сердцем. Во время работы в Донецке владелец "горняков" Ринат Ахметов заявлял о готовности обеспечить Мирче Луческу операцию и уход в любой клинике мира.
Сейчас Луческу снова страдает от сердечных болей. Он уже проконсультировался у кардиолога и принял решение отменить поездку в Турцию. Тренер заявил, что больше не будет переносить операцию, которую уже неоднократно откладывал из-за работы с национальной командой, а потом и праздников.
Сборная Румынии еще не гарантировала себе выход на ЧМ-2026. В плей-офф команда Мирчи Луческу сыграет с Турцией, а в случае успеха с победителем пары Словакия — Косово.
