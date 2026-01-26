Трансфер Луніна може стати першим продажем Реала за Арбелоа

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін більше не хоче залишатися в мадридському "Реалі". Він більше не вірить у власні шанси виграти конкуренцію у Тібо Куртуа та інших воротарів.

Лунін готовий залишити "Сантьяго Бернабеу" вже найближчим часом, повідомляє El Nacional.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін у сезоні 2025/2026 остаточно випав з основного складу іспанської команди. Зміна тренера не підвищила його шанси на ігрову практику. Альваро Арбелоа змінив Хабі Алонсо, але український футболіст залишився на лавці запасних.

Андрій Лунін на шляху м'яча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що збирається робити Лунін

Новий наставник "Реала" пообіцяв голкіперу, що оцінить його шанси повернутися до основного складу команди. Однак Лунін уже провів зустріч з Арбелоа і повідомив йому про бажання змінити обстановку. Після цього воротар повідомив те ж саме клубному керівництву.

Андрій Лунін готовий піти з "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін збирається завершити сезон у складі "Реала", після чого перейде в іншу команду. У Андрія вистачає пропозицій, оскільки ним цікавляться в Іспанії та Італії. Контракт футболіста з "вершковими" завершиться тільки у 2030 році. "Реал" хоче отримати за Луніна щонайменше 15 млн євро.

