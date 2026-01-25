Хабі Алонсо може очолити Ліверпуль — відомі терміни

Хабі Алонсо під час відставки з "Реала". Фото: Reuters/Vincent West

Колишній тренер леверкузенського "Баєра" та мадридського "Реала" Хабі Алонсо вже найближчим часом може продовжити кар'єру. Ним цікавиться гранд англійської Прем'єр-ліги.

"Ліверпуль" готує заміну для нинішнього наставника Арне Слота, повідомляє Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Представники "Ліверпуля" зв'язалися з агентом 44-річного Хабі Алонсо. У клубі незадоволені тим, як команди під керівництвом Арне Слота виступає в сезоні 2025/2026. Іспанський фахівець готовий повернутися до роботи, але не хоче погоджуватися на першу ж пропозицію.

Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Невдалий сезон Хабі Алонсо

Влітку 2025 року молодий тренер очолив мадридський "Реал", який кілька місяців домагався цього призначення. Однак кар'єра наставника на "Сантьяго Бернабеу" не вдалася, і кілька тижнів тому сторони розлучилися за взаємної згоди.

Попри провал із "Реалом", де Хабі Алонсо не зміг встановити контакт із гравцями, він залишається популярним фахівцем. Крім "Ліверпуля", у послугах іспанця зацікавлений "Тоттенгем" та ще низка клубів.

Важливо відзначити, що Хабі Алонсо, бувши гравцем, провів на "Енфілді" п'ять років та виграв із командою Лігу чемпіонів.

Після 23 матчів у нинішньому сезоні "червоні" посідають 4 місце в турнірній таблиці та відстають від "Арсеналу" на 14 балів.

Нагадаємо, український футболіст Олександр Зінченко готовий втратити понад мільйон євро заради трансферу в "Аякс".

Скандал із конфліктом колишнього тренера "Динамо" з представником комунальної служби несподівано вийшов на новий рівень.