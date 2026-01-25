Хаби Алонсо может возглавить Ливерпуль — известны сроки

Хаби Алонсо нашел новый клуб — переговоры скоро начнутся
Бывший тренер леверкузенского "Байера" и мадридского "Реала" Хаби Алонсо уже в ближайшее время может продолжить карьеру. Им интересуется гранд английской Премьер-лиги.
"Ливерпуль" готовит замену для нынешнего наставника Арне Слота, сообщает Diario AS.
Представители "Ливерпуля" связались с агентом 44-летнего Хаби Алонсо. В клубе недовольны тем, как команды под руководством Арне Слота выступает в сезоне 2025/2026. Испанский специалист готов вернуться к работе, но не хочет соглашаться на первое же предложение.
Неудачный сезон Хаби Алонсо
Летом 2025 года молодой тренер возглавил мадридский "Реал", который несколько месяцев добивался этого назначения. Однако карьера наставника на "Сантьяго Бернабеу" не удалась, и несколько недель назад стороны расстались при взаимном согласии.
Несмотря на провал с "Реалом", где Хаби Алонсо не смог установить контакт с игроками, он остается востребованным специалистом. Помимо "Ливерпуля", в услугах испанца заинтересован "Тоттенхэм" и еще ряд клубов.
Важно отметить, что Хаби Алонсо в бытность игроком провел на "Энфилде" пять лет и выиграл с командой Лигу чемпионов.
После 23 матчей в нынешнем сезоне "красные" занимают 4 место в турнирной таблице и отстают от "Арсенала" на 14 баллов.
