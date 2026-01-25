Хаби Алонсо может возглавить Ливерпуль — известны сроки

Хаби Алонсо во время отставки из "Реала". Фото: Reuters/Vincent West

Бывший тренер леверкузенского "Байера" и мадридского "Реала" Хаби Алонсо уже в ближайшее время может продолжить карьеру. Им интересуется гранд английской Премьер-лиги.

"Ливерпуль" готовит замену для нынешнего наставника Арне Слота, сообщает Diario AS.

Представители "Ливерпуля" связались с агентом 44-летнего Хаби Алонсо. В клубе недовольны тем, как команды под руководством Арне Слота выступает в сезоне 2025/2026. Испанский специалист готов вернуться к работе, но не хочет соглашаться на первое же предложение.

Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Неудачный сезон Хаби Алонсо

Летом 2025 года молодой тренер возглавил мадридский "Реал", который несколько месяцев добивался этого назначения. Однако карьера наставника на "Сантьяго Бернабеу" не удалась, и несколько недель назад стороны расстались при взаимном согласии.

Несмотря на провал с "Реалом", где Хаби Алонсо не смог установить контакт с игроками, он остается востребованным специалистом. Помимо "Ливерпуля", в услугах испанца заинтересован "Тоттенхэм" и еще ряд клубов.

Важно отметить, что Хаби Алонсо в бытность игроком провел на "Энфилде" пять лет и выиграл с командой Лигу чемпионов.

После 23 матчей в нынешнем сезоне "красные" занимают 4 место в турнирной таблице и отстают от "Арсенала" на 14 баллов.

