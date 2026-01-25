Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт История с сантехником и Михайличенко получила развитие

История с сантехником и Михайличенко получила развитие

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 11:15
Власти Киева отреагировали на скандал с Михайличенко
Алексей Михайличенко на стадионе. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность" Леонид Емец публично прокомментировал конфликт между бывшим футболистом и тренером киевского "Динамо" Алексеем Михайличенко и сотрудником коммунальных служб.

Инцидент произошел после многочасовой аварийной работы по восстановлению водоснабжения в центре Киева, сообщил Емец на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Депутат утверждает, что пострадавший сантехник работал на улице Ивана Мазепы, где в течение нескольких часов занимался ремонтом замерзших труб, чтобы вернуть воду жителям домов. Вместо благодарности, по версии депутата, мужчина столкнулся с физическим насилием, после чего оказался в больнице. 

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко во время работы. Фото: УНИАН

Из-за чего мог возникнуть конфликт

Емец также сообщил, что получил первые сообщения об инциденте от соседей пострадавшего, а позже лично вместе с коллегой посетил Печерский ЖЭК. Там, по его словам, удалось выяснить дополнительные детали конфликта, а затем — навестить сантехника в медицинском учреждении и оценить его состояние. 

Руки сантехника
Руки пострадавшего сантехника. Фото: Facebook

Депутат подчеркнул, что намерен взять ситуацию под личный контроль и вынести ее на рассмотрение профильной комиссии Киевсовета. По его словам, в условиях дефицита коммунальных работников подобные инциденты приобретают особую общественную значимость, поскольку от их труда напрямую зависит безопасность и жизнь горожан в зимний период.

"Мы лично увидели человека, который честно делает свою работу и спасает киевлян от холода. Это воспитанный, адекватный и достойный специалист, а не тот образ, который пытаются навязать. Мы не позволим, чтобы эту историю замяли, и доведем ее до конца", — заявил Емец. 

Напомним, в сборной Украины уже в марте может появиться натурализованный бразилец из донецкого "Шахтера". 

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко готов отказаться от больших денег ради нового клуба. 

скандал спорт футбол Киевсовет коммунальные службы Алексей Михайличенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации