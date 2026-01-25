Власти Киева отреагировали на скандал с Михайличенко

Алексей Михайличенко на стадионе. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность" Леонид Емец публично прокомментировал конфликт между бывшим футболистом и тренером киевского "Динамо" Алексеем Михайличенко и сотрудником коммунальных служб.

Инцидент произошел после многочасовой аварийной работы по восстановлению водоснабжения в центре Киева, сообщил Емец на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Депутат утверждает, что пострадавший сантехник работал на улице Ивана Мазепы, где в течение нескольких часов занимался ремонтом замерзших труб, чтобы вернуть воду жителям домов. Вместо благодарности, по версии депутата, мужчина столкнулся с физическим насилием, после чего оказался в больнице.

Алексей Михайличенко во время работы. Фото: УНИАН

Из-за чего мог возникнуть конфликт

Емец также сообщил, что получил первые сообщения об инциденте от соседей пострадавшего, а позже лично вместе с коллегой посетил Печерский ЖЭК. Там, по его словам, удалось выяснить дополнительные детали конфликта, а затем — навестить сантехника в медицинском учреждении и оценить его состояние.

Руки пострадавшего сантехника. Фото: Facebook

Депутат подчеркнул, что намерен взять ситуацию под личный контроль и вынести ее на рассмотрение профильной комиссии Киевсовета. По его словам, в условиях дефицита коммунальных работников подобные инциденты приобретают особую общественную значимость, поскольку от их труда напрямую зависит безопасность и жизнь горожан в зимний период.

"Мы лично увидели человека, который честно делает свою работу и спасает киевлян от холода. Это воспитанный, адекватный и достойный специалист, а не тот образ, который пытаются навязать. Мы не позволим, чтобы эту историю замяли, и доведем ее до конца", — заявил Емец.

Напомним, в сборной Украины уже в марте может появиться натурализованный бразилец из донецкого "Шахтера".

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко готов отказаться от больших денег ради нового клуба.