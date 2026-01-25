Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Історія з сантехніком та Михайличенком отримала розвиток

Історія з сантехніком та Михайличенком отримала розвиток

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 11:15
Влада Києва відреагувала на скандал із Михайличенком
Олексій Михайличенко на стадіоні. Фото: УНІАН

Депутат Київради від партії "Європейська солідарність" Леонід Ємець публічно прокоментував конфлікт між колишнім футболістом та тренером київського "Динамо" Олексієм Михайличенком та співробітником комунальних служб.

Інцидент стався після багатогодинної аварійної роботи з відновлення водопостачання в центрі Києва, повідомив Ємець на своїй сторінці у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Депутат стверджує, що постраждалий сантехнік працював на вулиці Івана Мазепи, де протягом кількох годин займався ремонтом замерзлих труб, щоб повернути воду жителям будинків. Замість подяки, за версією депутата, чоловік зіткнувся з фізичним насильством, після чого опинився в лікарні.

Алексей Михайличенко
Олексій Михайличенко під час роботи. Фото: УНІАН

Через що міг виникнути конфлікт

Ємець також повідомив, що отримав перші повідомлення про інцидент від сусідів потерпілого, а пізніше особисто разом із колегою відвідав Печерський ЖЕК. Там, за його словами, вдалося з'ясувати додаткові деталі конфлікту, а потім — провідати сантехніка в медичному закладі та оцінити його стан.

Руки сантехника
Руки постраждалого сантехніка. Фото: Facebook

Депутат підкреслив, що має намір узяти ситуацію під особистий контроль та винести її на розгляд профільної комісії Київради. За його словами, в умовах дефіциту комунальних працівників подібні інциденти набувають особливої суспільної значущості, оскільки від їхньої праці безпосередньо залежить безпека та життя городян у зимовий період.

"Ми особисто побачили людину, яка чесно робить свою роботу і рятує киян від холоду. Це вихований, адекватний та гідний фахівець, а не той образ, який намагаються нав'язати. Ми не дозволимо, щоб цю історію зам'яли, і доведемо її до кінця", — заявив Ємець.

Нагадаємо, у збірній України вже в березні може з'явитися натуралізований бразилець із донецького "Шахтаря".

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко готовий відмовитися від великих грошей заради нового клубу.

скандал спорт футбол Київрада комунальні служби Олексій Михайличенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації