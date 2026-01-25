Влада Києва відреагувала на скандал із Михайличенком

Олексій Михайличенко на стадіоні. Фото: УНІАН

Депутат Київради від партії "Європейська солідарність" Леонід Ємець публічно прокоментував конфлікт між колишнім футболістом та тренером київського "Динамо" Олексієм Михайличенком та співробітником комунальних служб.

Інцидент стався після багатогодинної аварійної роботи з відновлення водопостачання в центрі Києва, повідомив Ємець на своїй сторінці у Facebook.

Депутат стверджує, що постраждалий сантехнік працював на вулиці Івана Мазепи, де протягом кількох годин займався ремонтом замерзлих труб, щоб повернути воду жителям будинків. Замість подяки, за версією депутата, чоловік зіткнувся з фізичним насильством, після чого опинився в лікарні.

Олексій Михайличенко під час роботи. Фото: УНІАН

Через що міг виникнути конфлікт

Ємець також повідомив, що отримав перші повідомлення про інцидент від сусідів потерпілого, а пізніше особисто разом із колегою відвідав Печерський ЖЕК. Там, за його словами, вдалося з'ясувати додаткові деталі конфлікту, а потім — провідати сантехніка в медичному закладі та оцінити його стан.

Руки постраждалого сантехніка. Фото: Facebook

Депутат підкреслив, що має намір узяти ситуацію під особистий контроль та винести її на розгляд профільної комісії Київради. За його словами, в умовах дефіциту комунальних працівників подібні інциденти набувають особливої суспільної значущості, оскільки від їхньої праці безпосередньо залежить безпека та життя городян у зимовий період.

"Ми особисто побачили людину, яка чесно робить свою роботу і рятує киян від холоду. Це вихований, адекватний та гідний фахівець, а не той образ, який намагаються нав'язати. Ми не дозволимо, щоб цю історію зам'яли, і доведемо її до кінця", — заявив Ємець.

