Головна Спорт Михайличенко розповів свою версію конфлікту з сантехніком

Михайличенко розповів свою версію конфлікту з сантехніком

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:39
Михайличенко вперше прокоментував сварку з сантехніком
Олексій Михайличенко під час роботи. Фото: УНІАН

Колишній гравець та головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував резонансну побутову ситуацію, яка набула правового розголосу. Йдеться про інцидент із працівником комунальної служби.

Михайличенко в інтерв'ю Telegram-каналу журналіста Ігоря Бурбаса поділився думкою щодо ситуації, після якої до правоохоронних органів надійшла заява про нібито фізичний конфлікт, що мав місце.

Читайте також:

За словами Олексія Михайличенка, все сталося на тлі тривалих проблем із водопостачанням у будинку. Після аварійної ситуації мешканці декілька днів залишалися без холодної води, і спроба домогтися завершення робіт переросла в гострий конфлікт між сантехніком та мешканцями, серед яких була дружина ексфутболіста.

Алексей Михайличенко
Олексій Михайличенко у 2025 році. Фото: УНІАН

Як Михайличенко пояснив подію

Ситуація загострилася в момент, коли працівник комунальної служби, за твердженням 62-річного Олексія Михайличенка, відмовився продовжувати усунення несправності та попрямував додому, пославшись на закінчення робочого дня. Саме тоді, за його версією, стався епізод, який і став відправною точкою подальших подій.

"Я підійшов до нього не як до сантехніка, а як до чоловіка, який дозволив собі вдарити й образити мою дружину. Ніякого побиття з мого боку не було, ми лише схопили один одного за одяг та розмовляли на підвищених тонах. Я не застосовував силу і нікого не бив", — заявив Михайличенко.

Алексей Михайличенко
Олексій Михайличенко з ветеранами "Динамо" та Святославом Вакарчуком. Фото: УНІАН

При цьому екснаставник "Динамо" зазначив, що після словесної перепалки працівник комунальної служби ще деякий час продовжував виконувати свої обов'язки. Пізніше, за його словами, він дізнався, що сантехнік звернувся по медичну допомогу та написав заяву, після чого поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту.

Нагадаємо, лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше назвав дату завершення кар'єри.

Тренер "Полісся" Руслан Ротань розповів правду про нещодавній конфлікт із декількома футболістами команди.

скандал спорт футбол комунальні служби
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
