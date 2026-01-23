Кріштіану Роналду обрав дату відходу з професійного спорту

Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпіонат Світу-2026 стане останнім великим турніром у кар'єрі Кріштіану Роналду. Досвідчений футболіст перестав приховувати дату закінчення кар'єри.

Ветеран футболу планує "повісити бутси на цвях" уже через півтора року, повідомив у соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду планує залишити "Аль-Наср" влітку 2027 року. Після завершення контракту нападник має намір закінчити професійну кар'єру.

Що робитиме Роналду

Оточення Кріштіану вже працює над сценаріями його життя після великого футболу. Йдеться про проєкти, які дадуть змогу зберегти високий інтерес до постаті португальця і після відходу з поля, без різкого зниження медійного та комерційного впливу.

Кріштіану Роналду на полі. Фото: Reuters

Роналду перейшов до саудівського клубу з "Манчестер Юнайтед" та залишається ключовою фігурою команди. У сезоні 2025/2026 чемпіонату Саудівської Аравії 40-річний нападник провів 16 матчів, забив 16 голів та віддав одну результативну передачу.

