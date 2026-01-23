Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду остаточно визначився з датою завершення кар'єри

Роналду остаточно визначився з датою завершення кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:18
Кріштіану Роналду обрав дату відходу з професійного спорту
Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпіонат Світу-2026 стане останнім великим турніром у кар'єрі Кріштіану Роналду. Досвідчений футболіст перестав приховувати дату закінчення кар'єри.

Ветеран футболу планує "повісити бутси на цвях" уже через півтора року, повідомив у соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.

Реклама
Читайте також:

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду планує залишити "Аль-Наср" влітку 2027 року. Після завершення контракту нападник має намір закінчити професійну кар'єру.

Що робитиме Роналду

Оточення Кріштіану вже працює над сценаріями його життя після великого футболу. Йдеться про проєкти, які дадуть змогу зберегти високий інтерес до постаті португальця і після відходу з поля, без різкого зниження медійного та комерційного впливу.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду на полі. Фото: Reuters

Роналду перейшов до саудівського клубу з "Манчестер Юнайтед" та залишається ключовою фігурою команди. У сезоні 2025/2026 чемпіонату Саудівської Аравії 40-річний нападник провів 16 матчів, забив 16 голів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, збірна України виявилася втягнутою в скандал на ЧЄ з футзалу через російського спортсмена.

Наставник "Полісся" Руслан Ротань уперше дав коментар щодо конфлікту з низкою гравців у команді.

спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації