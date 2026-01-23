Відео
Україна
Головна Спорт Російський футзаліст образив збірну України після матчу

Російський футзаліст образив збірну України після матчу

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:24
Росіянин у складі Вірменії влаштував скандал після матчу з Україною
Денис Неведров під час матчу. Фото: росЗМІ

Збірна України з футзалу сенсаційно програла національній команді Вірменії з мініфутболу у стартовому матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 з рахунком 1:2. Після цього протистояння розгорівся серйозний скандал.

Поєдинок відбувся в литовському Каунасі, і підопічні Олександра Косенка не змогли втримати перевагу після першого тайму, поступившись супернику в кінцівці зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українці відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Владислава Первєєва, але вірмени швидко відновили рівновагу, а потім забили переможний м'яч за дві хвилини до кінця основного часу. Це стало історичним успіхом для Вірменії, яка вперше у фінальній частині турніру здобула перемогу над "синьо-жовтими".

Сборная Армении по футзалу
Команди під час виходу на поле. Фото: instagram.com/armenian_ff/

Скандальна реакція росіянина

Після закінчення зустрічі гравець вірменської команди Денис Неведров, натуралізований росіянин, під час святкування перемоги на майданчику вигукнув на адресу України нецензурні образи. Його слова потрапили на відео і швидко розійшлися в соціальних мережах. Пізніше Неведров додатково опублікував сторіс в Instagram, де вже вірменською мовою знову образив Україну. Його поведінка була зафіксована та поширилася в мережі, попри спроби приховати деталі.

Сборная Армении по футзалу
Той самий запис Неведрова з нецензурною лексикою вірменською мовою. Фото: скріншот Instagram

На команду України в найближчих матчах чекають поєдинки з Литвою та Чехією в рамках групового етапу, де колектив Косенка прагнутиме реабілітуватися та боротися за вихід до плей-оф, спираючись на традиції та бійцівський дух минулих турнірів.

Нагадаємо, у київському "Динамо" ухвалили важливе рішення щодо одного з молодих гравців.

Іспанська "Жирона" підписала ще одного футболіста з України, за якого довелося заплатити мільйон євро.

скандал спорт Футзал Збірна України з футзалу Євро-2026 з футзалу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
