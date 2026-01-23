Росіянин у складі Вірменії влаштував скандал після матчу з Україною

Денис Неведров під час матчу. Фото: росЗМІ

Збірна України з футзалу сенсаційно програла національній команді Вірменії з мініфутболу у стартовому матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 з рахунком 1:2. Після цього протистояння розгорівся серйозний скандал.

Поєдинок відбувся в литовському Каунасі, і підопічні Олександра Косенка не змогли втримати перевагу після першого тайму, поступившись супернику в кінцівці зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українці відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Владислава Первєєва, але вірмени швидко відновили рівновагу, а потім забили переможний м'яч за дві хвилини до кінця основного часу. Це стало історичним успіхом для Вірменії, яка вперше у фінальній частині турніру здобула перемогу над "синьо-жовтими".

Команди під час виходу на поле. Фото: instagram.com/armenian_ff/

Скандальна реакція росіянина

Після закінчення зустрічі гравець вірменської команди Денис Неведров, натуралізований росіянин, під час святкування перемоги на майданчику вигукнув на адресу України нецензурні образи. Його слова потрапили на відео і швидко розійшлися в соціальних мережах. Пізніше Неведров додатково опублікував сторіс в Instagram, де вже вірменською мовою знову образив Україну. Його поведінка була зафіксована та поширилася в мережі, попри спроби приховати деталі.

Той самий запис Неведрова з нецензурною лексикою вірменською мовою. Фото: скріншот Instagram

На команду України в найближчих матчах чекають поєдинки з Литвою та Чехією в рамках групового етапу, де колектив Косенка прагнутиме реабілітуватися та боротися за вихід до плей-оф, спираючись на традиції та бійцівський дух минулих турнірів.

