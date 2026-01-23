Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Российский футзалист оскорбил сборную Украины после матча

Российский футзалист оскорбил сборную Украины после матча

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:24
Россиянин в составе Армении устроил скандал после матча с Украиной
Денис Неведров во время матча. Фото: росСМИ

Сборная Украины по футзалу сенсационно проиграла национальной команде Армении по мини‑футболу в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы-2026 со счетом 1:2. После этого противостояния разгорелся серьезный скандал.

Поединок прошел в литовском Каунасе, и подопечные Александра Косенко не смогли удержать преимущество после первого тайма, уступив сопернику в концовке встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украинцы открыли счет на 25-й минуте усилиями Владислава Первеева, но армяне быстро восстановили равновесие, а затем забили победный мяч за две минуты до конца основного времени. Это стало историческим успехом для Армении, которая впервые в финальной части турнира одержала победу над "сине-желтыми". 

Сборная Армении по футзалу
Команды во время выхода на поле. Фото: instagram.com/armenian_ff/

Скандальная реакция россиянина 

После окончания встречи игрок армянской команды Денис Неведров, натурализованный россиянин, во время празднования победы на площадке выкрикнул в адрес Украины нецензурные оскорбления. Его слова попали на видео и быстро разошлись в социальных сетях. Позже Неведров дополнительно опубликовал сторис в Instagram, где уже на армянском языке вновь оскорбил Украину. Его поведение было зафиксировано и распространилось в сети, несмотря на попытки скрыть детали. 

Сборная Армении по футзалу
Та самая запись Неведрова с нецензурной лексикой на армянском языке. Фото: скриншот Instagram

Команду Украины в ближайших матчах ждут поединки с Литвой и Чехией в рамках группового этапа, где коллектив Косенко будет стремиться реабилитироваться и бороться за выход в плей-офф, опираясь на традиции и бойцовский дух прошлых турниров.

Напомним, в киевском "Динамо" приняли важное решение по поводу одного из молодых игроков. 

Испанская "Жирона" подписала еще одного футболиста из Украины, за которого пришлось заплатить миллион евро. 

скандал спорт Футзал Сборная Украины по футзалу Евро-2026 по футзалу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации