Россиянин в составе Армении устроил скандал после матча с Украиной

Денис Неведров во время матча. Фото: росСМИ

Сборная Украины по футзалу сенсационно проиграла национальной команде Армении по мини‑футболу в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы-2026 со счетом 1:2. После этого противостояния разгорелся серьезный скандал.

Поединок прошел в литовском Каунасе, и подопечные Александра Косенко не смогли удержать преимущество после первого тайма, уступив сопернику в концовке встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинцы открыли счет на 25-й минуте усилиями Владислава Первеева, но армяне быстро восстановили равновесие, а затем забили победный мяч за две минуты до конца основного времени. Это стало историческим успехом для Армении, которая впервые в финальной части турнира одержала победу над "сине-желтыми".

Команды во время выхода на поле. Фото: instagram.com/armenian_ff/

Скандальная реакция россиянина

После окончания встречи игрок армянской команды Денис Неведров, натурализованный россиянин, во время празднования победы на площадке выкрикнул в адрес Украины нецензурные оскорбления. Его слова попали на видео и быстро разошлись в социальных сетях. Позже Неведров дополнительно опубликовал сторис в Instagram, где уже на армянском языке вновь оскорбил Украину. Его поведение было зафиксировано и распространилось в сети, несмотря на попытки скрыть детали.

Та самая запись Неведрова с нецензурной лексикой на армянском языке. Фото: скриншот Instagram

Команду Украины в ближайших матчах ждут поединки с Литвой и Чехией в рамках группового этапа, где коллектив Косенко будет стремиться реабилитироваться и бороться за выход в плей-офф, опираясь на традиции и бойцовский дух прошлых турниров.

