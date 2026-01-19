Видео
Главная Спорт Костюк выгоняет из Динамо сына легенды клуба

Костюк выгоняет из Динамо сына легенды клуба

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 09:20
Сын легенды Динамо продолжит сезон в другом клубе
Игорь Костюк (справа) во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Роман Саленко продолжит выступления во второй части сезона в луганской "Заре". Сын легенды клуба Олег Саленко останется в аренде.

Молодой футболист рассчитывает получать стабильную игровую практику в УПЛ, сообщает TransferFeed

Ключевым стал разговор главного тренера "Динамо" Игорь Костюк с самим футболистом. Стороны пришли к общему выводу, что на текущем этапе карьеры Роман Саленко важнее регулярно выходить на поле, чем оставаться в резерве столичного клуба. 

Роман Саленко
Роман Саленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет Саленко в будущем

После обсуждения было принято решение, что до лета полузащитнику целесообразнее продолжить выступления именно в "Заре". Такой вариант рассматривается как оптимальный для набора опыта и дальнейшего прогресса без давления конкуренции в составе "бело-синих".

В первой части сезона Роман Саленко провел 14 матчей за "Зарю", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также известно, что футболист уже отправился на тренировочные сборы вместе с луганской командой, где и начнет подготовку ко второй половине чемпионата.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
