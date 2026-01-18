Видео
Главная Спорт Зинченко перейдет в клуб, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов

Зинченко перейдет в клуб, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 19:59
Зинченко станет игроком легендарного клуба после расторжения аренды с Ноттингемом
Александр Зинченко. Фото: Reuters

"Ноттингем Форест" разорвал арендное соглашение с "Арсеналом" относительно украинского левого защитника Александра Зинченко. Таким образом футболист сменит клуб уже в ближайшее время.

О предстоящем переходе Зинченко в ближайшие дни будет объявлено официально, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Новый клуб для Зинченко

По информации источника, Зинченко в ближайшие дни станет игроком амстердамского "Аякса".

Стороны уже достигли устной договоренности. Ожидается, что украинец прибудет в Амстердам для прохождения медицинского осмотра и завершения формальностей.

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до июня 2026 года. В "Аяксе" рассматривают возможность подписания футболиста летом в статусе свободного агента после завершения арендного соглашения.

В амстердамском клубе Зинченко видят универсальным исполнителем, способным играть как на позиции левого защитника, так и в центре полузащиты.

В нынешнем сезоне Зинченко выступал на правах аренды за "Ноттингем Форест", где провел 10 матчей без результативных действий. Ранее украинец уже играл в Нидерландах — в аренде за "ПСВ".

футбол Александр Зинченко Арсенал Ноттингем Форест Аякс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
