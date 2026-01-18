Зинченко станет игроком легендарного клуба после расторжения аренды с Ноттингемом

Зинченко перейдет в клуб, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов
"Ноттингем Форест" разорвал арендное соглашение с "Арсеналом" относительно украинского левого защитника Александра Зинченко. Таким образом футболист сменит клуб уже в ближайшее время.
О предстоящем переходе Зинченко в ближайшие дни будет объявлено официально, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
🚨🔴⚪️ Аякс устно согласен на сделку по подписанию Александра Зинченко из Арсенала, поехали!- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 января 2026 года
Соглашение заключено по аренде до июня, покидая #NFFC. Зинченко прилетит в ближайшие 24 часа для прохождения медицинского обследования в Амстердаме.
Аякс покроет его зарплату, сделка заключена, как сообщает Telegraaf. pic.twitter.com/KnYqZp1i7Z
Новый клуб для Зинченко
По информации источника, Зинченко в ближайшие дни станет игроком амстердамского "Аякса".
Стороны уже достигли устной договоренности. Ожидается, что украинец прибудет в Амстердам для прохождения медицинского осмотра и завершения формальностей.
Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до июня 2026 года. В "Аяксе" рассматривают возможность подписания футболиста летом в статусе свободного агента после завершения арендного соглашения.
В амстердамском клубе Зинченко видят универсальным исполнителем, способным играть как на позиции левого защитника, так и в центре полузащиты.
В нынешнем сезоне Зинченко выступал на правах аренды за "Ноттингем Форест", где провел 10 матчей без результативных действий. Ранее украинец уже играл в Нидерландах — в аренде за "ПСВ".
