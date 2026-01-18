Відео
Головна Спорт Зінченко перейде в клуб, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів

Зінченко перейде в клуб, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 19:59
Зінченко стане гравцем легендарного клубу після розірвання оренди з Ноттінгемом
Олександр Зінченко. Фото: Reuters

"Ноттінгем Форест" розірвав орендну угоду з "Арсеналом" щодо українського лівого захисника Олександра Зінченка. Таким чином футболіст змінить клуб уже найближчим часом.

Про майбутній перехід Зінченка найближчими днями буде оголошено офіційно, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Новий клуб для Зінченка

За інформацією джерела, Зінченко найближчими днями стане гравцем амстердамського "Аякса".

Сторони вже досягли усної домовленості. Очікується, що українець прибуде до Амстердама для проходження медичного огляду та завершення формальностей.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" чинний до червня 2026 року. В "Аяксі" розглядають можливість підписання футболіста влітку у статусі вільного агента після завершення орендної угоди.

В амстердамському клубі Зінченка бачать універсальним виконавцем, здатним грати як на позиції лівого захисника, так і в центрі півзахисту.

У нинішньому сезоні Зінченко виступав на правах оренди за "Ноттінгем Форест", де провів 10 матчів без результативних дій. Раніше українець уже грав у Нідерландах — в оренді за "ПСВ".

Нагадаємо, українська олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх почала новий сезон з перемоги.

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський побився з Сергієм Рибалкою.

футбол Олександр Зінченко Арсенал Ноттінгем Форест Аякс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
