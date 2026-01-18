Зінченко стане гравцем легендарного клубу після розірвання оренди з Ноттінгемом

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

"Ноттінгем Форест" розірвав орендну угоду з "Арсеналом" щодо українського лівого захисника Олександра Зінченка. Таким чином футболіст змінить клуб уже найближчим часом.

Про майбутній перехід Зінченка найближчими днями буде оголошено офіційно, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔴⚪️ Ajax verbally agree on deal to sign Oleksandr Zinchenko from Arsenal, here we go!



Agreement in place over loan until June, leaving #NFFC. Zinchenko will fly in next 24h for medical tests in Amsterdam.



Ajax will cover his salary, deal in place as Telegraaf reports. pic.twitter.com/KnYqZp1i7Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Новий клуб для Зінченка

За інформацією джерела, Зінченко найближчими днями стане гравцем амстердамського "Аякса".

Сторони вже досягли усної домовленості. Очікується, що українець прибуде до Амстердама для проходження медичного огляду та завершення формальностей.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" чинний до червня 2026 року. В "Аяксі" розглядають можливість підписання футболіста влітку у статусі вільного агента після завершення орендної угоди.

В амстердамському клубі Зінченка бачать універсальним виконавцем, здатним грати як на позиції лівого захисника, так і в центрі півзахисту.

У нинішньому сезоні Зінченко виступав на правах оренди за "Ноттінгем Форест", де провів 10 матчів без результативних дій. Раніше українець уже грав у Нідерландах — в оренді за "ПСВ".

