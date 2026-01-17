Магучіх після невдалого сезону встановила новий рекорд

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх почала зимовий сезон. До цього вона не кращим чином провела 2025 рік, в якому стала лише другою у світі.

Магучіх почала сезон на Меморіалі ім. Дем'янюка у Львові, повідомило "Суспільне".

Магучіх успішно почала новий сезон

Магучіх уперше з 2023 року відкрила зимовий змагальний сезон в Україні. Вона розпочала виступи з висоти 1,91 м, яку подолала з першої спроби, далі без помилок взяла 1,96 м. Планку 2,00 м українка підкорила з другої спроби, а вирішальні 2,03 м — з третьої, оновивши власний рекорд Меморіалу ім. Дем'янюка.

Інші учасниці завершили змагання раніше: друге місце посіла Тетяна Білик (1,80 м), третьою стала Меланія Вакуліна (1,72 м).

Результат 2,03 м став найкращим у світі в сезоні-2026 — до цього жодна спортсменка не стрибала вище 1,89 м.

Після завершення змагань Магучіх зазначила, що рада розпочати сезон удома та підтвердила участь у чемпіонаті України в приміщенні, де виступить уперше з 2021 року.

