Главная Спорт Магучих с рекордом начала новый сезон

Магучих с рекордом начала новый сезон

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 20:39
Магучих после неудачного сезона установила новый рекорд
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих начала зимний сезон. До этого она не лучшим образом провела 2025 год, в котором стала лишь второй в мире.

Магучих начала сезон на Мемориале им. Демьянюка во Львове, сообщило "Суспільне".

Читайте также:

Магучих успешно начала новый сезон

Магучих впервые с 2023 года открыла зимний соревновательный сезон в Украине. Она начала выступления с высоты 1,91 м, которую преодолела с первой попытки, далее без ошибок взяла 1,96 м. Планку 2,00 м украинка покорила со второй попытки, а решающие 2,03 м — с третьей, обновив собственный рекорд Мемориала им. Демьянюка.

Другие участницы завершили соревнования раньше: второе место заняла Татьяна Билык (1,80 м), третьей стала Мелания Вакулина (1,72 м).

Результат 2,03 м стал лучшим в мире в сезоне-2026 — до этого ни одна спортсменка не прыгала выше 1,89 м.

После завершения соревнований Магучих отметила, что рада начать сезон дома и подтвердила участие в чемпионате Украины в помещении, где выступит впервые с 2021 года.

Напомним, 17 января свой День рождения празднует линейный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик — сколько лет боксеру.

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский подрался со своим бывшим одноклубником.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
