Главная Спорт Усику 39 — что известно о преемнике Мухаммеда Али

Усику 39 — что известно о преемнике Мухаммеда Али

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 13:50
Усик празднует День рождения - абсолютному чемпиону и легенде бокса 39 лет
Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик 17 января празднует 39-летие. К этой дате он подходит в статусе самого успешного боксера в истории Украины и одного из главных претендентов на звание лучшего в истории мирового бокса.

Усик заслужил, чтобы его без преувеличений называли уникальным явлением мирового спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик к 39 годам покорил мир бокса

Александр Усик стал единственным в истории мужского профессионального бокса абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов. Сначала он собрал все титулы в тяжелом весе, а затем повторил это достижение в супертяжелом, где доминировали габаритные боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, которых украинец победил по два раза.

Усик выиграл Олимпийские игры-2012 в Лондоне, чемпионаты мира и Европы в любительском боксе, после чего без единого поражения прошел профессиональный путь к абсолютному чемпионству.

Он также стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в эпоху четырех титулов, а впоследствии — первым, кто дважды получал статус абсолютного чемпиона в этой категории в новую эру.

Александр Усик
Усик в бою с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters

За годы в профессиональном ринге Усик побеждал чемпионов на их территории, в неблагоприятных условиях и под максимальным давлением. Он доказал, что техника, скорость и тактика способны нивелировать физическое превосходство соперников. Именно это сделало украинца ориентиром для нового поколения боксеров.

В 39 лет Усик остается действующим чемпионом мира и одним из главных лиц современного бокса. Его наследие уже сформировано, но карьера еще не завершена — украинец планирует провести как минимум три поединка.

Напомним, ранее Усик принял участие в акции в поддержку энергетиков.

Также ранее стало известно о новом промоутере для Усика.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
