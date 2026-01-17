Усик святкує День народження — абсолютному чемпіону і легенді боксу 39 років

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик 17 січня святкує 39-річчя. До цієї дати він підходить у статусі найуспішнішого боксера в історії України та одного з головних претендентів на звання найкращого в історії світового боксу.

Усик заслужив, щоб його без перебільшень називали унікальним явищем світового спорту, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик до 39 років підкорив світ боксу

Олександр Усик став єдиним в історії чоловічого професійного боксу абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях в епоху чотирьох поясів. Спершу він зібрав усі титули у важкій вазі, а згодом повторив це досягнення у надважкій, де домінували габаритні боксери Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа, яких українець переміг по два рази.

Усик виграв Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні, чемпіонати світу та Європи в аматорському боксі, після чого без жодної поразки пройшов професійний шлях до абсолютного чемпіонства.

Він також став першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в епоху чотирьох титулів, а згодом — першим, хто двічі здобував статус абсолютного чемпіона в цій категорії в нову еру.

Усик в бою з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters

За роки в професійному ринзі Усик перемагав чемпіонів на їхній території, за несприятливих умов і під максимальним тиском. Він довів, що техніка, швидкість і тактика здатні нівелювати фізичну перевагу суперників. Саме це зробило українця орієнтиром для нового покоління боксерів.

У 39 років Усик залишається чинним чемпіоном світу й одним із головних облич сучасного боксу. Його спадщина вже сформована, але кар’єра ще не завершена — українець планує провести щонайменше три поєдинки.

