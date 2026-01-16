Усик став символом ДТЕК у боротьбі за повернення електроенергії

Олександр Усик у рамках акції ДТЕК. Фото: instagram.com/ukraine.ua/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик став героєм ілюстрації про стан електромереж в Україні. Багато будинків у країні цієї зими зіткнулися з блекаутом та відключенням опалення.

На прикладі трьох станів Усика пресслужба компанії ДТЕК продемонструвала боротьбу за повернення світла в оселі українців.

Українські енергетики продовжують цілодобово працювати для усунення наслідків російських обстрілів. Профільна компанія нагадала, що половина зими вже позаду, і боротьба за повернення світла триває.

Усик як символ енергетичної системи. Колаж: ДТЕК

Як Усик став символом світла

У ДТЕК підтвердили, що нинішня зима стала найскладнішою і найстрашнішою в історії України. Енергетики зіткнулися не тільки з цілодобовою роботою, а й з її наслідками: втомою, обмороженими кінцівками, відсутністю можливості побачити рідних та близьких.

"Але є і хороші новини — половина зими вже позаду. Продовжуємо працювати. Попереду ще безліч ремонтів та оновлень: на мережах, підстанціях, теплоелектростанціях та інших об'єктах", — написали в ДТЕК.

Компанія проілюструвала свою роботу в трьох образах Олександра Усика. На першому фото боксер готовий до нових викликів (1 жовтня), на другому знімку він зображений із саднами після поєдинку (15 січня), а на третьому його поранення вже загоюються, а в руках у спортсмена чемпіонський пояс (1 березня).

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в Олександра Усика з'явиться новий іноземний промоутер.

