Головна Спорт Усика отримає нового промоутера — що відомо

Усика отримає нового промоутера — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:05
Усик готує несподіваний крок перед вирішальною частиною кар'єри
Олександр Усик на Вечорі боксу. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик близький до підписання нового промоутерського контракту. Йдеться про угоду, яка може стати ключовою на фінальному етапі кар'єри українського боксера.

Усик перебуває на порозі співпраці з молодою промоутерською компанією, що базується на Західному узбережжі США, повідомив у соцмережі X авторитетний американський журналіст Стів Кім.

Читайте також:

Контракт буде розрахований саме на кінцевий етап кар'єри українського чемпіона. Це період, який на Заході називають спадщиною рівня "Зали слави" світового боксу.

Александр Усик
Олександр Усик (праворуч). Фото: instagram.com/usykaa/

Що готує Усик

Раніше менеджер Олександра Егіс Клімас підтверджував, що українець веде переговори з американськими промоутерами. Наступний поєдинок Олександр планує провести в США, а його ймовірним суперником називають ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера, що робить потенційну угоду ще більш значущою з комерційного погляду.

Бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером не має офіційного статусу і перебуває на стадії обговорень. Сторони розглядають поєдинок як комерційно привабливий варіант для проведення в США, де ім'я Вайлдера, як і раніше, добре продається. При цьому остаточне рішення залежатиме від умов контракту Усика з новим промоутером і узгодження дати в американському календарі боїв.

Нагадаємо, раніше відомий боксер спрогнозував результат бою Усика з небезпечним суперником.

Раніше стало відомо про те, що в США оголосили в розшук чемпіона за версією WBA Джервонту Девіса.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
