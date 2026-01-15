Усик готує несподіваний крок перед вирішальною частиною кар'єри

Олександр Усик на Вечорі боксу. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик близький до підписання нового промоутерського контракту. Йдеться про угоду, яка може стати ключовою на фінальному етапі кар'єри українського боксера.

Усик перебуває на порозі співпраці з молодою промоутерською компанією, що базується на Західному узбережжі США, повідомив у соцмережі X авторитетний американський журналіст Стів Кім.

Реклама

Читайте також:

Контракт буде розрахований саме на кінцевий етап кар'єри українського чемпіона. Це період, який на Заході називають спадщиною рівня "Зали слави" світового боксу.

Олександр Усик (праворуч). Фото: instagram.com/usykaa/

Що готує Усик

Раніше менеджер Олександра Егіс Клімас підтверджував, що українець веде переговори з американськими промоутерами. Наступний поєдинок Олександр планує провести в США, а його ймовірним суперником називають ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера, що робить потенційну угоду ще більш значущою з комерційного погляду.

Бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером не має офіційного статусу і перебуває на стадії обговорень. Сторони розглядають поєдинок як комерційно привабливий варіант для проведення в США, де ім'я Вайлдера, як і раніше, добре продається. При цьому остаточне рішення залежатиме від умов контракту Усика з новим промоутером і узгодження дати в американському календарі боїв.

Нагадаємо, раніше відомий боксер спрогнозував результат бою Усика з небезпечним суперником.

Раніше стало відомо про те, що в США оголосили в розшук чемпіона за версією WBA Джервонту Девіса.