Головна Спорт На бій з Усиком претендує ще один чемпіон — про кого йдеться

На бій з Усиком претендує ще один чемпіон — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:55
Хргович пояснив, що трапиться в бою Усик — Кабаєл
Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: instagram.com/liut.npu/

Хорватський важковаговик Філіп Хрговіч прокоментував можливість проведення гучного поєдинку. Агіт Кабаєл претендує на бій з Олександром Усиком.

Українець підтверджував, що вийде на ринг у 2026 році, і Хргович упевнений, що Олександр здатний перемогти майже будь-якого суперника, повідомляє YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Читайте також:

Перемога в реванші з Даніелем Дюбуа стала для Олександра Усика останнім випадком, коли він бився за чемпіонські титули. За кілька наступних місяців українцю пропонували відомих суперників, але поки що не відомо, з ким він битиметься в наступному бою.

Агит Кабайел
Агіт Кабаєл (праворуч) із Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Що Хргович сказав про шанси Усика

Український чемпіон буде змушений вийти на ринг у 2026 році, щоб не втратити пояси за версією WBC, WBA та IBF. Його наступним суперником може стати тимчасовий володар титулу за версією WBC Агіт Кабаєл.

Филип Хргович
Філіп Хргович готується до бою. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Філіп Хргович упевнений, що німецький боксер міг би стати гідним суперником для українця, проте Олександр Усик є представником вищого класу. Хорват не сумнівається, що чемпіон світу здобуде перемогу над Агітом Кабаєлом.

При цьому і сам Хргович мріє битися з Усиком. Філіп відзначив "хороше підборіддя" Олександра і його рухливість на рингу. При цьому хорват високо оцінює свої шанси перемогти Усика.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
